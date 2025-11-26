Das ungarische Öl- und Gasunternehmen MOL wird seine Rohöllieferungen nach Serbien im Dezember weiter erhöhen, erklärte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó nach einem Treffen mit der serbischen Energieministerin Dubravka Đedović am Mittwoch in Belgrad – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einer Erklärung seines Ministeriums sagte Szijjártó, MOL habe seine Lieferungen von Rohöl und Rohölprodukten nach Serbien im November verdoppelt und werde ab Dezember zweieinhalb Mal so viel liefern. „MOL erhöht seine Lieferungen, damit Serbien keine Probleme mit seiner Kraftstoffversorgung hat”, fügte er hinzu. Szijjártó sagte, Ungarn werde politisch und rechtlich alles tun, um die Schließung weiterer Lieferwege im Rahmen der REPowerEU-Initiative Brüssels zu verhindern, während es gleichzeitig den Bau einer Rohölpipeline zwischen Ungarn und Serbien vorbereite. Er sagte, MOL transportiere Rohöl auf der Straße, der Schiene und auf dem Fluss und merkte an, dass ein Brand in der Hauptraffinerie von MOL in Ungarn im Oktober diese Lieferungen nicht beeinträchtigen werde. Er fügte hinzu, dass bei den Gesprächen mit Đedović Maßnahmen zur reibungslosen Abwicklung der Lieferungen erörtert worden seien. Aus den Erfahrungen Serbiens lernend, sprach sich Szijjártó dafür aus, den Schritten Brüssels zur Schließung von Energieversorgungswegen entgegenzuwirken, und drängte auf den beschleunigten Bau der Rohölpipeline zwischen Ungarn und Serbien. Er fügte hinzu, dass Entscheidungen über die Beschleunigung des Pipelinebaus „innerhalb weniger Tage“ getroffen werden könnten.