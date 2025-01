Serbien ist ein Partner von „strategischer Bedeutung“ für Ungarn, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Mittwoch nach einem Gespräch mit Dubravka Đedović, Serbiens Energieministerin – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„In Anbetracht der in den letzten Wochen gemachten Erfahrungen haben wir uns in unserem Telefongespräch darauf geeinigt, unsere gemeinsamen Investitionen in den Bereichen Energie und Energiesicherheit zu beschleunigen, einschließlich der Errichtung einer weiteren Verbindungsleitung zwischen den Stromnetzen der beiden Länder und des Baus der ersten Rohölpipeline“, so Szijjártó in einem Beitrag in den sozialen Medien. Die Energiekrisen der letzten Jahre, die oft durch die Politik verursacht wurden, zeigen, dass Länder, denen es an Bodenschätzen und Energieressourcen mangelt, eng zusammenarbeiten müssen, um ihre Energiesicherheit zu gewährleisten, so Szijjártó, der bestimmte globale Akteure dafür kritisierte, dass sie die Schwierigkeiten, die ihren Verbündeten durch Sanktionen und Beschränkungen entstehen, außer Acht lassen.