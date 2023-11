Herzkrankenhaus investiert in ambulante Versorgung

Das Herzkrankenhaus in Balatonfüred erhielt zur Verwirklichung des Projekts „Entwicklung der ambulanten Fachdienste im Staatlichen Herzkrankenhaus Balatonfüred“ Fördermittel in Höhe von 279 Millionen Forint über das so genannte Széchenyi 2020 Programm und den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds – ESI-Fonds, heißt es auf der Website des Krankenhauses.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Dank dieses Projekts können bereits ab Dezember erweiterte Dienstleistungen rund um die ambulante Versorgung, wie Physiotherapie und Bewegungstherapie angeboten werden. Des Weiteren werden die Erreichbarkeit und das Umfeld der Ambulanzen verbessert, sowie die Ausstattung der Kardiologie und anderer spezieller Arztpraxen modernisiert.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren