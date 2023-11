Novák: Visegrad-Kooperation lebendig und gut

Die Visegrad-Zusammenarbeit sei „lebendig und gut“ und habe eine lange Zukunft vor sich, sagte die ungarische Präsidentin auf einer Pressekonferenz nach der Teilnahme an einem Gipfeltreffen der Staatschefs der V4-Länder am Mittwoch in Prag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Zusammenarbeit zwischen den Visegrád-Ländern hat eine 700-jährige Geschichte, und die Tschechische Republik, Polen, Ungarn und die Slowakei wollen diese Zusammenarbeit aufrechterhalten und ihr „neue Inhalte hinzufügen“, so Katalin Novák. Im Mittelpunkt des Treffens stand das Thema Sicherheit, sagte Novák und fügte hinzu, dass die Visegrad-Gruppe in dieser Hinsicht „eine sichere Insel im Herzen Europas“ bilde, die sie „als einen Schatz“ betrachte, den sie langfristig bewahren wolle. Novák sagte, dass die Präsidenten der Visegrad-Länder den Schutz der EU und ihrer Schengen-Außengrenzen, wirksame Maßnahmen gegen die massenhafte illegale Einwanderung und den Schutz vor terroristischen Anschlägen für sehr wichtig hielten. Zum Krieg in der Ukraine sagte Novák, die gemeinsame Position der V4 sei, dass Russland den Krieg nicht gewinnen dürfe. „Wir stehen hinter der Ukraine und versuchen, ihr die größtmögliche Unterstützung zukommen zu lassen, damit sie die Möglichkeit hat, ihr Land und ihre Bevölkerung in diesem Krieg zu schützen“, sagte sie. Novák sagte, die Situation der Minderheiten in der Ukraine könne nicht „Gegenstand von Verhandlungen“ sein, und forderte ihre Amtskollegen auf, diesem Thema mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

Die ungarische Präsidentin erklärte, man habe auch darüber gesprochen, wie man den Verkehr zwischen den vier Ländern beschleunigen, die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen verringern und auf die Nutzung grüner Energie umsteigen könne. Die V4-Präsidenten waren sich einig, dass die Kernenergie auch in Zukunft als „saubere Energiequelle“ beibehalten werden sollte. Zur Wettbewerbsfähigkeit Europas sagte Novák, dass ohne eine Umkehrung „der negativen demografischen Trends“ die Chance, die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und zu stärken, gering sei. Die Präsidentin erklärte, sie habe vorgeschlagen, das Jahresbudget des Visegrad-Fonds in Höhe von 10 Millionen Euro zu verdoppeln, was eine verstärkte Unterstützung von Programmen zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Visegrad-Ländern und zur potenziellen Unterstützung von Ländern außerhalb der Gruppe ermöglichen würde. Novák verwies auf die bevorstehende ungarische EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 und die ebenfalls im kommenden Juli beginnende polnische V4-Präsidentschaft und äußerte die Hoffnung, dass die beiden Länder in dieser Zeit „ernsthafte Verbündete“ sein werden.

Auf die Frage nach den von Brüssel zurückgehaltenen Mitteln sagte Novák, es sei besorgniserregend, wenn die Freigabe der Mittel „nur eine Frage der Politik“ sei und allein davon abhänge, ob „die Regierung des betreffenden Landes in Brüssel beliebt ist oder nicht“. Sie betonte, dass Ungarn zwar alle von der Europäischen Kommission festgelegten Kriterien für die Freigabe der Mittel erfüllt habe, jedoch keine Mittel erhalten habe, auf die es Anspruch habe. „Das untergräbt das Vertrauen der Bürger in die Europäische Union, nicht nur in Ungarn, sondern auch in vielen anderen EU-Mitgliedstaaten.“

