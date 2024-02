Orbán: Visegrad-Gruppe hat Bedeutung und Zukunft

Die Visegrad-Zusammenarbeit habe „Bedeutung und Zukunft“, trotz der Meinungsverschiedenheiten über die Unterstützung der Ukraine, sagte der ungarische Ministerpräsident nach der Teilnahme an einem Gipfel der Visegrad-Gruppe am Dienstag in Prag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



„Das heutige Treffen hat mich davon überzeugt, dass Visegrad lebendig und wichtig ist. Wir sind in der Lage, unsere Unterschiede respektvoll anzuerkennen, auch wenn wir die Positionen des anderen diskutieren. Wir werden die Zusammenarbeit in gemeinsamen Fragen weiter verstärken. Ungarn ist dazu bereit“, sagte Viktor Orbán auf einer Pressekonferenz. Auch der tschechische, der polnische und der slowakische Premierminister räumten Differenzen ein und sprachen sich für eine weitere Zusammenarbeit aus. Orbán sagte, der Gipfel sei „nicht einer der einfachsten“ gewesen, da er sich auf „Selbstreflexion“ und die Frage konzentriert habe, ob die Visegrad-Gruppe in ihrer jetzigen Form beibehalten werden sollte. Er wies darauf hin, dass ein ähnliches Treffen nach der EU-Integration der Visegrad-Länder stattgefunden habe, das mit dem Beschluss endete, die Zusammenarbeit beizubehalten. Der Krieg in der Ukraine habe „alles überschrieben“, und deshalb sei das Thema wieder auf dem Tisch, so Orbán. Die Ministerpräsidenten Tschechiens, Ungarns, Polens und der Slowakei seien sich einig, dass der Angriff Russlands auf die Ukraine eine „grobe Verletzung des Völkerrechts“ gewesen sei und dass die Ukraine Hilfe brauche, so Orbán.