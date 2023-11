Optimaler Flüssigkeitshaushalt – mit diesen Tipps zu besserer Gesundheit

Viele Menschen machen sich hierzulande Gedanken über ihre Ernährung. Deutlich weniger Aufmerksamkeit wird den Flüssigkeiten geschenkt, die wir Tag aus und Tag ein zu uns nehmen. Dabei ist es von großer Bedeutung, für einen gesunden Flüssigkeitshaushalt zu sorgen. Wie wir unsere Gesundheit damit optimal stützen können, sehen wir uns in diesem Artikel an.

Den Bedarf des Körpers kennen

Der erste Schritt hin zu einem gesunden Flüssigkeitshaushalt ist, sich den täglichen Bedarf des Körpers bewusst zu machen. In vielen Ratgebern können wir lesen, dass Erwachsene rund zwei bis drei Liter zu sich nehmen sollen. Das klingt erst einmal sehr ambitioniert und das ist es auch. Denn da wir ein Teil der Flüssigkeit schon über unsere Ernährung zu uns nehmen, muss es nicht ganz so viel sein.

Ein grober Richtwert für das tägliche Minimum ist eine Menge von 1,5 Litern Wasser. In manchen Fällen kann der Körper aber nach etwas mehr Flüssigkeit verlangen. Das gilt nicht nur für Tage mit besonderer Hitze. Auch Krankheiten wie Durchfall können dazu führen, dass der Bedarf an Flüssigkeit steigt. Auch wer sportlich aktiv ist, darf seinen Flüssigkeitshaushalt nicht aus den Augen verlieren. Pro Stunde intensiver körperlicher Betätigung darf es in etwa ein zusätzlicher Liter sein.

Hauptsächlich Wasser trinken

Was ist nun das gesundheitlich beste Getränk, das wir zu uns nehmen können? Hier rückt ganz klar das Wasser in den Blickpunkt. Schließlich handelt es sich um genau das Element, aus dem unser Körper zu etwas mehr als 50% aufgebaut ist. Es ist aus dem Grund ratsam, das Wasser klar als das Getränk Nummer 1 in den Speiseplan aufzunehmen.

Im Übrigen kann in Deutschland auch das Trinkwasser aus der Leitung getrunken werden. Doch im Vorfeld lohnt es sich, dessen Qualität zu prüfen. Das gilt vor allem für alte Häuser, in denen zum Teil noch Wasserleitungen aus Blei zu finden sind. Ein einfacher Wassertest bietet die Möglichkeit, direkt aus dem Labor Gewissheit über die eigene Wasserqualität zu erhalten. Dann hat auch das Trinkwasser eine ganze Reihe von Vorteilen. Es ist nicht nur günstig, sondern darüber hinaus kalorienfrei. Das hilft nicht nur denjenigen weiter, die mit Übergewicht zu kämpfen haben.

Auf wenige Kalorien achten

Manchmal steht uns der Sinn nach etwas Abwechslung und wir haben den Drang, etwas Geschmack in unseren Getränken zu haben. Trotzdem ist es möglich, mit möglichst wenigen Kalorien im Glas unterwegs zu sein. Die Experten empfehlen zum Beispiel ungeübte Tees oder alkoholfreies Bier. Darf es ein Fruchtsaft sein, so sind selbst gemischte Saftschorlen durchaus akzeptabel. Hier empfiehlt sich aber ein Mischverhältnis von einem Teil Saft auf die dreifache Menge an Wasser. Sehr viele Kalorien stecken hingegen in den Saftschorlen, die wir im Supermarkt kaufen können.

Vorsicht vor Alkohol

Grundsätzliche Vorsicht ist bei alkoholischen Getränken geboten. Denn Alkohol ist in keinem Fall ein Durstlöscher. Vielmehr entzieht der Alkohol dem Körper weitere Flüssigkeit. Darüber hinaus legt er einen hohen Brennwert an den Tag und sorgt so dafür, dass wir auch über die Flüssigkeit viel zu viele Kalorien zu uns nehmen. Damit ist das Risiko für Übergewicht verbunden.

