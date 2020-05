Sport tut uns gut!

Sport ist für viele Menschen eine der wichtigsten Freizeitbeschäftigungen. Immer wieder können wir in Fachzeitschriften lesen, dass regelmäßiger Sport wichtig für unsere Gesundheit ist. Doch welche Auswirkungen hat Sport eigentlich auf unseren Körper und wie wichtig ist er tatsächlich?

Warum ist Sport für uns so wichtig?

Es gibt mittlerweile sehr viele Menschen, die regelmäßig etwas für ihre Figur und die Gesundheit tun. So gehen viele von uns gerne Joggen, Laufen, spielen Tennis oder setzen auf Tanzen. Selbst zusammen mit Freunden kann der Sport als Freizeitbeschäftigung dienen, die auch noch gut für den Körper ist. Sport ist wichtig für uns. Dass wir sportlich sein wollen, bemerken wir auch an unserer Kleidung. Sportliche Mode boomt und kommt quer durch alle Generationen gut an. Selbst im Schmuck können wir dies deutlich erkennen. So sind beispielsweise die Sportmodelle von TAG Heuer ein echter Hingucker, der die sportliche Eleganz auf den ersten Blick erkennen lässt.

Immer mehr Menschen treiben Sport aus zahlreichen Gründen. Dennoch gibt es nach wie vor Menschen, die sich kaum sportlich betätigen. Manchmal liegt es schlichtweg an der Zeit, die einfach zu fehlen scheint. So kann das Berufsleben besonders stressig sein oder die Zeit lieber mit Freunden und Familienmitgliedern genutzt werden. Doch zu einem gesunden Lebensstil gehört der Sport ganz einfach dazu. Dabei ist nicht nur der kleine Spaziergang am Abend gemeint, sondern körperliche Betätigung, die jeden Tag rund 30 Minuten dauern sollte.

Warum ist Sport nun gesund?

Sport kann nicht nur unser Herz-Kreislauf-System fit halten, sondern auch vor vielen Volkskrankheiten wie Diabetes schützen. Ein regelmäßiges Training sorgt für einen gesunden Körper und kann sogar unser Immunsystem stärken. In Zeiten wie diesen, in der das Coronavirus ein großes Thema geworden ist, ist diese Tatsache besonders wichtig.

Vor allem für unser Herz ist Sport sehr gesund. Ausdauertraining kann die Herzmuskulatur stärken, weshalb unser Herz dann viel ökonomischer arbeitet. Ist die Herzmuskulatur gestärkt, kann das Herz auch mehr Blut bei jedem Schlag in unseren Körper pumpen. Es muss somit seltener schlagen und wird geschont. Durch eine regelmäßige Bewegung können auch die Blutgefäße elastischer werden. Wir erkranken deutlich seltener an Bluthochdruck.

Darüber hinaus wirkt sich Sport auch auf den Cholesterinspiegel aus. Das schlechte LDL-Cholesterin wird dadurch deutlich gesenkt und das gute Cholesterin erhöht. Dies kann uns vor Arteriosklerose und vielen Folgeerkrankungen wie einem Herzinfarkt oder Schlaganfall schützen. Sport ist für unseren Körper also tatsächlich wichtig.

Dennoch nicht übertreiben

Trotz aller Wichtigkeit, sollte man es mit dem Sport auch nicht übertreiben. Dies kann das Gegenteil bewirken und ungesund werden. Eine zu hohe Belastung kann nicht nur einen Muskelkater hervorrufen, sondern auch viele Sportverletzungen. Nach jeder Belastung benötigt der Körper außerdem ausreichend Zeit, um sich wieder zu regenerieren.

Wer mit dem Sport beginnt, sollte sich zudem langsam steigern. Es hat keinen Sinn sofort den höchsten Berg erklimmen zu wollen. Besser ist es, sich langsam an die Sache zu gewöhnen und dem Körper somit die notwendige Zeit zu geben.

Sport tut uns allen gut. Der Körper wird durch regelmäßige Bewegung gestärkt und wir können Volkskrankheiten wie Bluthochdruck und Diabetes effektiv vermeiden. Wer Sport in seinen Alltag hineinfließen lässt, darf sich daher auf gute Gesundheit, Spaß und Ausgeglichenheit freuen.