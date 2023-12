Gästeübernachtungen im Oktober um 5,1 Prozent höher als im Vorjahr

Die Zahl der Gästeübernachtungen in gewerblichen und privaten Beherbergungsbetrieben in Ungarn stieg im Oktober gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,1 % auf 3,1 Millionen, wie aus den am Mittwoch vom Statistischen Zentralamt (KSH) veröffentlichten Daten hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Zahl der Gästeübernachtungen von inländischen Reisenden stieg um 1,2 % auf 1,5 Millionen, während die Zahl der Gästeübernachtungen von ausländischen Besuchern um 9,1 % auf 1,6 Millionen anstieg. Von Januar bis Oktober sank die Zahl der Gästeübernachtungen von inländischen Reisenden um 6,4 %, während die Zahl der Gästeübernachtungen von Ausländern um 12 % stieg, so das KSH.

