Sziget Festival mit Halsey, Liam Gallagher und Skrillex als Headliner

Liam Gallagher, Halsey, Skrillex, Janelle Monáe, Raye und Tom Odell gehören zu den fast fünfzig Acts, die am Mittwoch für das Sziget Festival angekündigt wurden, das vom 7. bis 12. August 2024 in Budapest stattfindet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der ehemalige Oasis-Sänger Liam Gallagher wird sich auf das Debütalbum Definitely Maybe konzentrieren, ein bahnbrechendes Album aus den 1990er Jahren, das vor dreißig Jahren veröffentlicht wurde, sagte der Geschäftsführer der Veranstaltung, Tamás Kádár, in einer Erklärung. Zu den weiteren Headlinern auf der Hauptbühne gehören die US-Sängerin Halsey, die dreimal bei den Billboard Music Awards ausgezeichnet und dreimal für den Grammy nominiert wurde, und der US-Künstler für elektronische Tanzmusik Skrillex, der neun Grammys gewonnen hat. Auch die US-amerikanische Pop’n’Soul-Sängerin Janelle Monáe und die britischen Singer-Songwriter Raye und Tom Odell werden in diesem Jahr zu den Headlinern gehören.

Die Liste der internationalen Künstler, die auf anderen Bühnen auftreten werden, umfasst Marc Rebillet, Anfisa Letyago, Apashe with Brass Orchestra, Archie Hamilton, Ari Abdul, Camo und Krooked b2b Luude, Charlie Sparks, Colyn, Dyen, az Editors, Enrico Sangiuliano, Franc Moody, Goldband, Job Jobse, Kevin de Vries, KI/KI, Kiasmos, Lachesi, Len Faki, Loco Dice, LP Giobbi, Lucia Lu, Mannequin Pussy, MO, Modeselektor, Neil Frances, Nico Moreno, NTO, Rebuke, Sam Paganini, Sarah Story, Sven Väth, Teezo Touchdown, Tinlicker, Tkay Maidza, Venerus, Victoria und Whipped Cream. Zu den bereits angekündigten Acts, die beim diesjährigen Festival auftreten werden, gehören Fred Again, Sam Smith, Stormzy, Martin Garrix, Louis Tomlinson und Big Thief.