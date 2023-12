Wie wählt man einen Diodenlaser zur Haarentfernung aus?

Statistischen Untersuchungen der letzten Jahre zufolge gehören Haarentfernung und ästhetische Laserbehandlungen zu den drei beliebtesten kosmetischen Eingriffen. Dabei ist jeder dritte Kunde an einer Haarentfernung mit einem Diodenlaser interessiert. Seine Fähigkeiten sind seit langem als der „Goldstandard“ in diesem Bereich anerkannt.

Sowohl dem Erst- als auch dem Stammkunden ist es egal, wie viel ein Diodenlaser kostet, wie hoch seine Wartungs- oder Reparaturkosten sind oder andere Details des Gerätebetriebs. Was für den Kunden zählt, ist das Ergebnis – die schnelle, schmerzfreie Lösung des Problems zu einem angemessenen Preis.

Daher sollte die Ausrüstung für einen Schönheitssalon effizient und zuverlässig sein und einwandfrei funktionieren. Ist das möglich? Natürlich ist es das! Die Hauptsache ist, dass Sie den richtigen Diodenlaser zur Haarentfernung wählen.

Auswahlkriterien

Bevor Sie einen Diodenlaser kaufen, sollten Sie auf die folgenden Eigenschaften des Geräts achten:

Leistung und Haltbarkeit der Diodenmatrix;

das Kühlsystem des Diodenlasers;

Leistung des Emitters;

Pulsfrequenz;

Größe des Arbeitsbereichs;

Hersteller des Diodenlasers.

Stellen Sie bei Unklarheiten Fragen, um sicherzustellen, dass Sie die beste Wahl für Ihre Bedürfnisse treffen.

Wie Sie einen Diodenlaser nach dem Preis auswählen

Der Preis eines Diodenlasers ist vielleicht der erste Indikator, auf den ausnahmslos alle Ästhetiker achten. Aber nur wenige wissen, dass der Preis des Geräts weitgehend von der Leistung des Lasersenders (Diodengruppe) abhängt.

Hier nur ein paar Beispiele:

ein Diodenlaser mit einer Emitterleistung von 300 W kostet etwa 6.000-7.000€;

ein Diodenlaser mit einer Leistung von 600 W – 10.000-11.000€;

ein Diodenlaser mit einer Leistung von 800-1200 W – mehr als 20.000€.

Der angemessen steigende Preis eines Diodenlasers lässt sich ganz einfach erklären: Je höher die Leistung des Emitters, desto höher ist die Effizienz des Geräts beim Betrieb im Scanning-Modus.

Wie wählt man einen Diodenlaser nach Leistung aus?

Je höher die Leistung des Emitters, desto besser. Meistens haben billige Diodenlaser eine geringe Leistung – etwa 300 W. Bei fortschrittlicheren Modellen erreicht die Leistung 500-600 W und bei hochwertigen Diodenlasern 800-1200 W. In diesem Fall ist die Energiedichte aller Geräte ungefähr gleich – 40-60 J/cm2. Was ist also der Vorteil?

Der Vorteil eines Hochleistungsemitters ist, dass seine Dioden in kürzerer Zeit eine höhere Leistung abgeben können. Gleichzeitig behalten die Dioden bei einer gegebenen Leistung während des gesamten Vorgangs eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit bei. So sind sie im Scanning-Modus bei einer Frequenz von bis zu 10 Hertz – 10 Blitze pro Sekunde – effektiver. Und sie erwärmen sich nicht so schnell, was die Lebensdauer des Geräts erhöht.

Auswahl eines Dienstleisters

Die Wahl eines Vertriebspartners ist eine der wichtigsten Überlegungen, die Sie in jeder Situation berücksichtigen sollten. Dabei geht es nicht nur um die Verfügbarkeit von Marken, sondern auch um den erfolgreichen Ruf auf dem Markt und die Zuverlässigkeit der Geräte!

EURO-IPL ist seit fast 10 Jahren in der Schönheitsbranche tätig und unterstützt Menschen dabei, ihren Traum zu verwirklichen, andere schöner zu machen. Mit einer breiten Palette von Lasern bietet Ihnen EURO-IPL nicht nur die Möglichkeit, Ihr Budget zu schonen, sondern auch das Image Ihres Schönheitssalons zu stärken.

