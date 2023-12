Siófok beendet das Jahr mit einer Punschparty, Eisdisco und Lichtshow

Eisdisco, Lasershow, Bikini Band und V-Tech-Konzert sind Teil der diesjährigen Punschparty und Silvesternacht in Siófok – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Nach der Advents- und Weihnachtsatmosphäre wird der Hauptplatz in Siófok mit einem Wirbelwind von Spaß und Silvesterfeiern erfüllt sein. Lustige Silvester-Accessoires, heiße Getränke und Leckereien erwarten die Gäste auf dem Platz, wo die Bühne jeden Tag mit spannenden Künstlern und Konzerten gefüllt ist. Das letzte Wochenende des Jahres in Siófok steht ganz im Zeichen der Evergreens der Beatles und von Queen, die von Tribute-Bands gespielt werden. Am 30. Dezember ist die Panorama-Eisbahn von Siófok unten am Nagystrand von 14:00 Uhr bis zur Schließung geöffnet und tagsüber findet eine Eisdisco statt. Am Abend tritt die Band Bikini mit einer animierten Lasershow auf, um das 55-jährige Bestehen der Stadt zu feiern.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In der Silvesternacht sorgen Retro-DJs und eingängige Hits der V-Tech-Band für eine ausgelassene Silvesterfeier auf dem Hauptplatz von Siófok und rund um den Wasserturm, der mit spektakulären Lichtinstallationen festlich geschmückt ist. Bis zum 4. Februar 2024 ist die Eisbahn von Siófok am Nagystrand mit 380 m² Eisfläche und 100 m² Eisfläche für alle geöffnet.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren