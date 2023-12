Ungarns Handelsbilanzüberschuss im Oktober bei 1,003 Milliarden Euro

Der ungarische Handelsbilanzüberschuss erreichte im Oktober 1,003 Milliarden Euro und verringerte sich damit gegenüber dem Vormonat (1,340 Milliarden Euro), teilte das Statistische Zentralamt (KSH) am Freitag in einer zweiten Lesung der Daten mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Exporte stiegen im Jahresvergleich um 1,1 % auf 12,771 Mrd. Euro, nachdem sie zwei Monate lang gesunken waren. Die Importe sanken um 13,2 % auf 11,768 Milliarden Euro und waren damit den siebten Monat in Folge rückläufig. Auf den Handel mit anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union entfielen im Berichtsmonat 77 % der ungarischen Ausfuhren und 70 % der Einfuhren. Die Handelsbedingungen Ungarns verbesserten sich in diesem Zeitraum um 9,7 %, da der Forint gegenüber dem Euro um 7,9 % und gegenüber dem Dollar um 14 % an Wert gewann. Von Januar bis Oktober stiegen die ungarischen Exporte im Jahresvergleich um 6,6 % auf 125,635 Milliarden Euro, während die Importe um 6,1 % auf 117,706 Milliarden Euro zurückgingen. Der Handelsüberschuss erreichte 7,929 Mrd. Euro.

