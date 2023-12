Orbán: Soros‘ Leute erpressen EU-Kommission, damit sie Ungarn Geld vorenthält

„Die Leute von George Soros erpressen die Europäische Kommission, um Ungarn Geld vorzuenthalten, weil sie wollen, dass die Ukraine dieses Geld bekommt“, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am späten Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Geld, das Ungarn zusteht, beläuft sich auf insgesamt 32 Milliarden Euro, sagte Orbán in einem Interview mit dem kommerziellen Fernsehsender Hír TV. „Ungarn hat jetzt 10 der 32 Milliarden Euro erhalten, aber wir müssen die restlichen 22 Milliarden Euro bekommen“, sagte er und fügte hinzu, dass es eine „große Wahrscheinlichkeit“ gebe, dass die 22 Milliarden Euro „als gesicherte Ressource“ betrachtet werden könnten. „Wenn dieses Geld in die Ukraine fließt und wenn es, wie der US-Außenminister sagte, zu 90 % bei amerikanischen Unternehmen landet, dann ist das kein so schlechtes Geschäft für sie“, sagte er. Das derzeitige „laute Wehklagen“ sei dadurch ausgelöst worden, dass „der Gesamtbetrag um 10 Milliarden Euro gesunken ist, die die EU-Kommission an Ungarn geben musste“, fügte er hinzu.

In Bezug auf die EU sagte Orbán, Ungarn wolle die Gemeinschaft nicht verlassen, da ihre Grundprinzipien gut seien, aber es wolle „die politische Kontrolle in Brüssel übernehmen, es will die EU besetzen“. Er sagte, die Zusammenarbeit der europäischen Völker, der gemeinsame Markt und „die Kombination der gegenseitigen Stärken bei gleichzeitiger Berücksichtigung der gegenseitigen Schwächen“ seien gute Ideen, die den Interessen Ungarns gut dienen könnten. Gleichzeitig sagte er, es bestehe keine Notwendigkeit, einen „Superstaat“ zu errichten, der seine Mitglieder wie „Provinzen“ behandeln würde. „Wir brauchen kein solches Brüssel, sondern eines, das die Selbstachtung und Souveränität der Nationen unterstützt und den Ländern die Möglichkeit gibt, entsprechend ihrer eigenen kulturellen Traditionen zu entscheiden, wie sie leben wollen“, sagte er. „Eines, das den Markt kontrolliert, aber nicht vorschreiben will, wie ein Pole, ein Ungar oder ein Portugiese zu leben hat“, fügte er hinzu.

