Einzelhandelsumsatz fällt im November um 5,4 Prozent im Jahresvergleich

Die Einzelhandelsumsätze in Ungarn fielen im November um 5,4 % im Jahresvergleich, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Einzelhandelsumsätze sanken mit der gleichen Rate, wenn man sie um die Auswirkungen des Kalenderjahres bereinigt. Der bereinigte Umsatz mit Lebensmitteln sank um 0,6 %, der Umsatz mit Nicht-Lebensmitteln um 3,9 % und der Umsatz mit Kraftstoffen um 21,4 %. Im Vergleich zum Vormonat stieg der Einzelhandelsumsatz saison- und kalenderjahresbereinigt um 0,8 %. Zwischen Januar und November 2023 sanken die Einzelhandelsumsätze um bereinigt 8,7 %.

Das Wirtschaftsministerium kommentierte die Daten mit den vielversprechendsten Novemberdaten seit dem Tiefpunkt der Einzelhandelsumsätze im April 2023. Das Volumen der Einzelhandelsumsätze im Zeitraum Januar-November sei im Vergleich zum Vorjahr um fast 1.300 Milliarden Forint (3,4 Mrd. EUR) gestiegen, hieß es in der Erklärung. Der Umsatz des gemischten Einzelhandels, der 77 % des Lebensmittelumsatzes ausmacht, lag im November auf dem Niveau von 2022, hieß es. Die Regierung zielt darauf ab, das Wachstum im Jahr 2024 wiederherzustellen, heißt es in der Erklärung. Ein Teil dieser Arbeit besteht darin, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Wirtschaft zu stärken und so den Konsum zu steigern, was dazu beitragen könnte, das angestrebte Wachstum von 4 % zu erreichen, so die Erklärung.

