Ungarn und Fußball: Welche sind die größten Erfolge der ungarischen Nationalmannschaft, an die man sich erinnern sollte

Die besten Jahre hat die ungarische Nationalmannschaft längst hinter sich: Nachdem die Ungarn 1938 und 1954 im Finale der Fußball Europameisterschaft waren, freut man sich heute, wenn es mit der Qualifikation für ein Großereignis reicht. Wobei das ungarische Team in den letzten Jahren durchaus aufzeigen konnte. Zumindest, wenn man sich die Ergebnisse bei den letzten Europameisterschaften ansieht.

Die Gründung der ungarischen Nationalmannschaft und die goldenen Jahre

Der Fußballverband „Magyar Labdarugo Szövetseg“ – kurz: MLSZ – wurde im Jahr 1901 gegründet und hat den Weg des ungarischen Nationalteams geebnet. Im Jahr 1907 wurde der Verband Mitglied der FIFA. Im Jahr 1954 trat der Verband der UEFA bei.

Das erste Länderspiel fand am 12. Oktober 1902 statt. Ungarn traf auf Österreich. Die Österreicher gewannen mit 5:0 in Wien.

Zwischen 1950 und 1956 hatten die Ungarn die stärkste Phase: In den Medien wurde von der „goldenen Elf“ geschrieben – Ungarn war tatsächlich die beste Mannschaft der Welt. Im Jahr 1952 wurden die Ungarn in Helsinki sogar Olympiasieger. Ferenc Puskas, ungarischer Rekordtorschütze mit 84 Treffern, führte die Ungarn als Kapitän auf den Platz und gehörte jener Riege an, die 32 Pflichtspiele infolge unbesiegbar blieb.

Die Siegesserie riss am 4. Juli 1954. An diesem Tag traf die ungarische Nationalmannschaft im Finale der Fußball Weltmeisterschaft auf Deutschland. Was für Ungarn eine bittere 2:3 Niederlage war, wurde für Deutschland „das Wunder von Bern“.

Ungarn und die EM

1964 und 1972

Im Jahr 1964 nahm Ungarn erstmals an einer Fußball Europameisterschaft teil. Bei diesem Turnier, das in Spanien ausgetragen wurde, erreichten die Ungarn Platz 3. Jedoch ist anzumerken, dass an diesem Turnier nur vier Mannschaften teilgenommen haben: Spanien, Dänemark und die Sowjetunion. 1972 erreichte Ungarn Platz 4 – und landete, weil nur vier Teilnehmer waren, somit am letzten Platz.

Danach mussten die Ungarn 44 Jahre warten, um wieder an einem Europameisterschaftsspiel teilnehmen zu können.

Die Sensationsmannschaft 2016

Im Jahr 2016 war Ungarn dann die Überraschung schlechthin: In der Gruppe F trafen die Ungarn auf die Portugiesen, die Österreicher und die Isländer. Die als krasse Außenseiter geltenden Ungarn holten den ersten Platz.

Nachdem man das Eröffnungsspiel gegen die favorisierten Österreicher 2:0 gewinnen konnte, trennte man sich 1:1 gegen Island und 3:3 gegen Portugal. Im Achtelfinale war dann gegen Belgien Endstation. Die Belgier gewannen 4:0.

Die Todesgruppe F bei der EM 2021

12. November 2020. Ungarn traf an diesem Tag in Budapest auf Island. Um sich für die EM 2021 zu qualifizieren, mussten die Ungarn gewinnen. Nach elf Minuten traf Island. Erst in der 88. Spielminute traf Loic Nego, ein Einwechselspieler, für die Ungarn. Nachdem man bereits geglaubt hatte, es geht in die Verlängerung, erzielte Dominik Szoboszlai das 2:1. Ungarn hat es geschafft und konnte zum vierten Mal an einer Europameisterschaft teilnehmen.

In der Todesgruppe F war für Ungarn aber nichts zu holen: 0:3 gegen Portugal, 1:1 gegen Frankreich und 2:2 gegen Deutschland – mit zwei Punkten landeten die Ungarn auf Platz 4 und schieden aus.

Bei der EM 2024, die in Deutschland ausgetragen wird, ist Ungarn in der Gruppe A mit dem Gastgeber Deutschland, Schottland und der Schweiz.

Die WM Historie der Ungarn

Zweimal Vizeweltmeister

Neunmal nahm Ungarn an einer Weltmeisterschaft teil. 1938 und 1954 erreichten sie das Finale. Im Jahr 1938 unterlagen sie in Frankreich Italien – das Finale ging mit 2:4 verloren.

Im Jahr 1934, die WM fand in Italien statt, landete Ungarn auf Platz 6. 1958 endete die WM in der Gruppenphase. 1962 und 1966 schied die ungarische Elf erst im Viertelfinale aus. 1978, 1982 und 1986 kamen die Ungarn nicht über die Gruppenphase hinaus.

Die letzte Fußball WM mit ungarischer Beteiligung war 1986

Seit 1986 konnten sich die Ungarn nicht mehr für eine Fußball Weltmeisterschaft qualifizieren.

