Ferenc Puskás – Eine ungarische Fußballlegende

Ferenc Puskás ist eine der größten Ikonen des Fußballs. Der ungarische Stürmer, der unter anderem auch für Real Madrid spielte, revolutionierte das Spiel mit seiner außergewöhnlichen Technik, seiner unglaublichen Torgefahr und seinem taktischen Verständnis. Noch heute ist sein Name untrennbar mit spektakulären Toren und dem „Goldenen Team“ Ungarns der 1950er Jahre verbunden. Doch was machte Puskás zu einem so besonderen Spieler, und welchen Einfluss hatte er auf den Fußball der darauffolgenden Jahrzehnte?

Ein geborener Torjäger

Puskás wurde 1927 in Budapest geboren und begann seine Karriere bei Kispesti AC, einem der führenden ungarischen Vereine jener Zeit. Schon früh zeichnete er sich durch seinen unglaublichen Torinstinkt aus. Trotz seiner eher gedrungenen Statur war er äußerst beweglich und besaß einen unglaublich präzisen linken Fuß – heute einen der legendärsten linken Füße, die je existierten.

Mit der ungarischen Nationalmannschaft erlebte Puskás seine erste große Glanzzeit. Die sogenannte „Goldene Elf“ dominierte den Weltfußball in den frühen 1950er Jahren und blieb 31 Spiele in Folge ungeschlagen. Höhepunkte waren der 6:3-Sieg gegen England 1953 im Wembley-Stadion und der Einzug ins WM-Finale 1954. Auch wenn Ungarn das Wunder von Bern gegen Deutschland verlor, blieb Puskás als einer der herausragenden Spieler des Turniers in Erinnerung.

Real Madrid und der europäische Fußball

1958 wechselte Puskás nach einer 18-monatigen Pause zu Real Madrid. Viele zweifelten zunächst daran, dass er nach der Pause noch auf höchstem Niveau spielen könnte. Doch er bewies das Gegenteil und entwickelte mit Alfredo Di Stéfano eine der gefährlichsten Offensivpartnerschaften der Fußballgeschichte. In Madrid gewann er zahlreiche nationale und internationale Titel, darunter dreimal den Europapokal der Landesmeister. Besonders sein Auftritt im Finale von 1960, als er vier Tore beim 7:2 gegen Eintracht Frankfurt erzielte, ist legendär.

Puskás gilt als eine der größten Vereinslegenden bei den Madrilenen. Mit seinen Leistungen ebnete er maßgeblich den Weg für den Status, den Real Madrid heute innehat.

Puskás brachte eine neue Dimension in den Offensivfußball. Seine Spielweise war geprägt von Spielwitz, Präzision und einer bemerkenswerten Abschlussstärke. Zudem war er einer der ersten Spieler, die unter Beweis stellen konnten, dass Technik und Intelligenz oft wichtiger sind als physische Überlegenheit. Seine Fähigkeit, das Spiel zu lesen und Chancen zu kreieren, beeinflusste Generationen von Spielern und Trainern. Seinen Stellenwert für Real Madrid erkennt man auch daran, dass er im hohen Alter noch eingesetzt wurde. 58 Jahre lang hielt er den Rekord als ältester eingesetzter Spieler, ehe Luka Modrić ihn 2024 brach.

Ein Erbe für die Ewigkeit

Nach seiner aktiven Karriere wurde Puskás Trainer und arbeitete unter anderem in Spanien, Griechenland und Australien. Doch sein Einfluss reicht weit über seine Trainerstationen hinaus. 2009 benannte die FIFA den „Puskás-Preis“ nach ihm – eine Auszeichnung für das schönste Tor des Jahres. Eine größere Huldigung an einen Spieler kann es im Fußball kaum geben. Hier zeigt sich, welch großen Einfluss Puskás bis heute auf den Fußball hat.