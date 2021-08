Dalmatien gegen Istrien

Sie planen also einen Kurztrip durch Kroatien, sind aber nicht sicher, wohin Sie fahren sollen? Das überrascht uns nicht, und glauben Sie uns, wenn wir sagen, dass Sie nicht allein sind. Kroatien ist zugleich Segen und Fluch, denn das Land hat fast zu viele Perlen – wenn das überhaupt möglich ist.

Da wir wissen, dass Ihr Urlaub manchmal begrenzt ist und Sie so viel wie möglich erleben möchten, wenn Sie hier sind, haben wir uns gedacht, dass wir Ihnen die Vor- und Nachteile (äh, nur die Vorteile) von Kurztrips durch zwei der beliebtesten Regionen Kroatiens vorstellen – Istrien und Dalmatien.

Istrien

Wenn Sie nicht viel über Istrien wissen, können wir Sie gerne aufklären. Istrien befindet sich im nördlichen Teil Kroatiens und ist die größte Halbinsel an der Adria. Obwohl es als eine der weniger bekannten Regionen Kroatiens gelten könnte (je nachdem, mit wem man spricht), gewinnt es schnell an Popularität – und Sie können Anthony Bourdain für seine No Reservations Kroatien-Folge im Jahr 2012 danken.

Was Istrien jedoch wirklich besonders macht, ist sein Charme. Von ruhigen mittelalterlichen Bergdörfern wie Motovun, das für sein jährliches Sommerfilmfestival bekannt ist, bis hin zu beliebten Touristenzielen wie Pula, das für sein einziges vollständig erhaltenes römisches Amphitheater mit vier Seitentürmen bekannt ist, hat Istrien für jeden Reisenden etwas zu bieten – und es lässt sich wirklich am besten mit dem Auto erkunden (auch weil die öffentlichen Verkehrsmittel in den Perlen dieser Region oft eingeschränkt sind).

Istrien ist auch der kulinarische König von Kroatien. Sie kennen es vielleicht wegen der Trüffel und der Trüffelsuche, wegen der Michelin-Sterne-Restaurants oder wegen des Titels als beste Olivenölregion der Welt, und wenn Sie es nicht schon wüssten, würden Sie nach dem ersten Bissen schnell lernen, dass die Küche König ist.

Istrien ist auch eine Region der Vielfalt – von Bergen und Wäldern bis hin zu Küstenstädten und Inseln – und es fließen sogar Flüsse durch die Region! Aber es gibt noch so viel mehr, das Sie selbst erkunden können.

Unbedingt besuchenswerte Städte in Istrien:

Hum: weil es als die „kleinste Stadt der Welt“ gilt

Rovinj: wegen seiner bunten Gassen und Kunst. Falls Sie Ihren Urlaub in einer Villa in Rovinj genießen wollen, klicken Sie hier.

Pula: wegen seiner römischen Ruinen

Motovun: weil es so etwas wie die kroatische Toskana ist

Labin/Rabac: weil hier die grünen Hügel auf das Meer treffen

Überall in Zentralistrien

Dalmatien

Wir sind uns ziemlich sicher, dass Sie, wenn Sie schon einmal von Kroatien gehört haben, auch von Dalmatien gehört haben. Dalmatien ist die lebhafte Küstenregion Kroatiens, die für ihre Inseln und UNESCO-Städte berühmt ist. Zu Dalmatien gehören Split (und der Diokletianspalast), Hvar (bekannt für Partys und Yachten, und ganz sicher für Yachtpartys), Krka (für seine Wasserfälle, in denen man schwimmen kann) und Dubrovnik (bekannt als die „Perle der Adria“).

Auf einer Reise durch Dalmatien wird zwar viel mehr los sein als in Istrien, aber Sie werden auch mehr Attraktionen zu Ihrer Verfügung haben. Split zum Beispiel ist die zweitgrößte Stadt Kroatiens – und während die Altstadt sehr alt ist, bieten die Außenbezirke alles, was Sie brauchen (z. B. drei der größten Einkaufszentren der Region).

Abgesehen vom Einkaufen hat Dalmatien noch viele andere Vorzüge zu bieten – wie Inselhüpfen, Canyoning auf dem Fluss Cetina oder Wandern auf dem Berg Biokovo. Dalmatien ist reich an Museen und Geschichte, von den Römern bis zum Zerfall Jugoslawiens. Dalmatiens Küstenstädte sind der Stolz jeden Fischers – und das Essen, wie z. B. Risotto mit schwarzem Tintenfisch oder klassischer gegrillter Fisch in Knoblauch und Olivenöl, ist so einfach, dass es Ihnen als eine der besten Mahlzeiten Ihres Lebens in Erinnerung bleiben wird.

Von CNN Travel als eine der schönsten Küsten der Welt bezeichnet, sollte eine Erkundung Dalmatiens mit dem Auto ganz oben auf Ihrer Wunschliste stehen.

Unbedingt besuchenswerte Städte in Dalmatien: