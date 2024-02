V4-Landwirtschaftskammern protestieren gegen EU-Agrarpolitik

Wie die ungarische Landwirtschaftskammer (NAK) am Dienstag mitteilte, haben die Landwirtschaftskammern der Visegrad-Gruppe – Ungarn, Tschechien, Polen und die Slowakei – sowie Litauen und Lettland bei einem Treffen am Rande von Warschau gegen die Agrarpolitik der Europäischen Union protestiert – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Kammern forderten die Entscheidungsträger in Brüssel auf, die europäischen Landwirte nicht länger „unmöglich“ zu machen, so die NAK. Die V4-Kammern haben beschlossen, am 22. Februar einen Protest gegen das Dumping ukrainischer Agrarimportprodukte an der gemeinsamen Grenze zwischen der Slowakei, Polen und Tschechien zu organisieren. EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski war bei dem zweitägigen Treffen in Otrebusy anwesend.