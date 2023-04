Eurostat: Ungarische Energiepreise für Haushalte sind die niedrigsten in der EU

In der zweiten Hälfte des Jahres 2022 waren die durchschnittlichen Strompreise für Haushalte in der Europäischen Union in Ungarn mit 10,80 Euro pro 100 kWh am niedrigsten, und der durchschnittliche Gaspreis für Haushalte war mit 3,50 Euro pro 100 kWh ebenfalls am niedrigsten, teilte Eurostat am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der EU-Durchschnitt des Strompreises für Haushalte lag bei 28,40 Euro pro 100 kWh und der durchschnittliche Gaspreis bei 11,40 Euro pro 100 kWh. Im regionalen Vergleich lag der durchschnittliche Haushaltsstrompreis in Polen bei 16,40 Euro pro 100 kWh, in der Slowakei bei 18,80 Euro pro 100 kWh und in Tschechien bei 38,40 Euro pro 100 kWh. Der durchschnittliche Gaspreis für Haushalte betrug 5,00 Euro pro 100 kWh in der Slowakei, 5,50 Euro pro 100 kWh in Polen und 19,00 Euro pro 100 kWh in der Tschechischen Republik.