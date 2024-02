Klassifizierung von Kreiselpumpen und ihre Vorteile

Zentrifugalpumpen sind die mit Abstand am weitesten verbreitete und beliebteste Art von dynamischen Hydraulikanlagen. Sie werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt: von der chemischen Industrie über die Metallurgie bis hin zur Lebensmittelindustrie. Ein so breites Anwendungsspektrum für diese allgemeinen Industrieanlagen ist vor allem auf ihre hervorragenden technischen Eigenschaften und konstruktiven Vorteile gegenüber anderen ähnlichen Anlagen zurückzuführen.

Im Folgenden werden wir uns die Klassifizierung von Kreiselpumpen ansehen und uns mit ihren Vorteilen beschäftigen, aber jetzt wollen wir erst einmal zu ihrer Funktionsweise zurückkehren.

Aufbau und Funktionsweise der Kreiselpumpe

Der Aufbau einer Kreiselpumpe besteht aus einem robusten und zuverlässigen Gehäuse mit:

Diffusor (ein Hohlraum mit einem rotierenden Rad für die Flüssigkeit)

Rotor (Welle, auf der die Laufräder montiert sind)

Das Funktionsprinzip dieses Geräts ist denkbar einfach: Die Flüssigkeit in der Pumpe wird von Laufrädern bewegt, die wie eine Turbine aussehen. Durch das Vorhandensein mehrerer Laufräder im Rotor können der Druck und die Förderleistung der Pumpe erhöht und ihre Abmessungen deutlich verringert werden.

Einteilung von Kreiselpumpen

Es gibt eine ganze Reihe von ihnen:

Je nach Anwendung können sie für Öl, Abwasser, Chemikalien und so weiter eingesetzt werden. Basierend auf der Anzahl der Räder: mehrstufig und einstufig. Nach der Anzahl der Räder: Unterwasserpumpen, Tauchpumpen und Oberflächenpumpen, wenn man sie in Bezug auf die Lage im Fördermedium betrachtet. Je nach Art der Flüssigkeitsförderung werden sie in Schaufelräder und Spiralräder unterteilt. Die Achse des Rades kann sich horizontal oder vertikal im Gehäuse befinden. Auch hier werden zwei Typen unterschieden. Je nach Art der Verbindung zwischen dem Gehäuse und dem Elektromotor können die Geräte gekoppelt oder angetrieben sein.

Apropos Anwendungen, die sind vielfältig. Diese Pumpen werden in der Öl- und Gasindustrie, in Heizungsanlagen, Chemieanlagen und in der Landwirtschaft eingesetzt.

Die Vorteile von Zentrifugalpumpen

Konzentrieren wir uns auf die wichtigsten Vorteile dieser Geräte, die Ihnen helfen werden, die richtige Wahl zu treffen, wenn Sie sich für den Kauf einer Kreiselpumpe entscheiden:

die Möglichkeit, Turbinen und Elektromotoren als Antrieb für Pumpen zu nutzen, da sie eine deutlich höhere Drehzahl haben,

die reibungslosen Übergangsvorgänge beim Wechsel der Betriebsart von Hydrauliksystemen,

die Möglichkeit, die Pumpe bei geschlossenem Rückschlagventil zu starten, da der Leistungswechsel sanft erfolgt,

gleichbleibend hohe Leistung der Zentrifugalaggregate und angepasste Erweiterung ihrer technischen Eigenschaften und Leistung,

hocheffiziente Pumpenleistung in verunreinigten Flüssigkeiten,

die Fähigkeit, große Flüssigkeitsmengen zu fördern, ohne die Effizienz des Aggregats zu verringern,

geeignet für den Einsatz unter Bedingungen, in denen große Flüssigkeitsmengen gepumpt werden, sowie bei mittlerem und niedrigem Druck,

Gewährleistung eines konstanten, gleichmäßigen Flüssigkeitsstroms innerhalb der Anlage mit geringen Druckschwankungen,

erschwinglicher Preis für Kreiselpumpen für den allgemeinen industriellen Einsatz aufgrund der Verwendung von relativ preiswerten Rohstoffen bei ihrer Herstellung, nämlich moderne technische Polymere, Gusseisen, Edelstahl, Bronze usw.,

hohe Zuverlässigkeit im Dauerbetrieb,

einfache Bedienung der Kreiselpumpen und ihre kostengünstige Wartung.

Bei der Auswahl einer Pumpe muss die Variation der Pumpenparameter in Bezug auf Fördermenge und Förderhöhe berücksichtigt werden, einschließlich verschiedener Laufradschleifen, sowie die Möglichkeit, die gewünschte Betriebsart innerhalb des Betriebsbereichs ihrer Eigenschaften zu finden.

Mit einer breiten Palette an Lösungen und langjähriger Erfahrung in der Branche kann Shopping-Kobolde jede Anforderung im Bereich der Kreiselpumpen erfüllen, sei es für den zivilen oder industriellen Einsatz. Setzen Sie sich mit dem Vertriebsteam in Verbindung, um Ihren Bedarf genauer zu definieren und gemeinsam die beste Lösung in Bezug auf Leistung und Ergebnisse zu finden.