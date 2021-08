Blockchain und ihre Auswirkungen auf Casino-Integrität

In letzter Zeit werden Kryptowährungen zunehmend für Finanztransaktionen verwendet. Diese Tatsache spiegelt sich zweifelsohne in der Entwicklung verschiedener Branchen wider, die direkt mit Geld zu tun haben. Natürlich bildet die Glücksspielindustrie in dieser Hinsicht keine Ausnahme.

Es gibt viele Seiten im Internet, die Spielern aus Deutschland eine große Auswahl an Casino Online Spielen bieten, bei denen Einsätze nicht nur in Dollar, sondern auch in Kryptowährungen angenommen werden. Wie kann sich Blockchain also auf den weltweiten Glücksspiel-Sektor auswirken?

Problem mit der Transparenz

Auch wenn es sich um einen Sektor mit einer beneidenswerten Kapitalbasis von 48,5 Milliarden Dollar und einem enormen Wachstumspotenzial handelt, steht das Online-Glücksspiel weiterhin vor Herausforderungen, die mit Fragen der Ehrlichkeit und des Vertrauens seitens der Spieler zusammenhängen. Die Anliegen der Spieler haben mit folgenden Punkten zu tun:

Genauigkeit der Quotenberechnung,

Sicherheit von Bargeld-Einsätzen und Auszahlungen,

Verzögerungen bei Abhebungen,

hohe Kommission,

Fragen zum Datenschutz und zur digitalen Sicherheit.

Über die Stichhaltigkeit solcher Bedenken mag man streiten, aber die Auswirkungen, die sie auf den Ruf von Casino Online Spielen und damit auf ihre langfristige Existenz haben, sind unbestritten.

Die Integration der Blockchain-Technologie und des Online-Glücksspiels wird diese Bedenken der Online-Casinos ausräumen und den Ruf der gesamten Branche wiederherstellen, indem Transparenz und Kontrollierbarkeit zu Schlüsselkomponenten dieses Produkts werden.

Wichtigkeit der Transparenz von Wetten

Dies ist eine wichtige Komponente in der Glücksspielindustrie. Heute haben viele Regulierungsbehörden entsprechende Rechtsvorschriften erlassen, in denen die Notwendigkeit einer Kontrolle der finanziellen Transparenz festgelegt ist. Alle Transaktionen, die für Casino Vulkanbet Spielen getätigt werden, werden automatisch vom System aufgezeichnet, so dass die Transaktionen so transparent wie möglich sind.

Die Blockchain-Technologie ermöglicht ein System, bei dem das Vertrauen in das Casino direkt zwischen den Parteien hergestellt wird, ohne die Beteiligung einer zentralen Behörde oder eines Vermittlers. Letztere können umfassen:

Casino,

Sportwettenanbieter,

Treuhandservice, der die Wetten bearbeitet.

Jeder Teil einer Transaktion, die auf der Blockchain getätigt wird, wird protokolliert, gespeichert und über das Computernetzwerk verteilt, wodurch eine dauerhafte, unveränderliche und transparente Aufzeichnung entsteht, die von allen an der Transaktion beteiligten Parteien überprüft werden kann. Dies geschieht im Rahmen der Bekämpfung der Geldwäsche.

Vorteile der Blockchain-Nutzung im Gambling

Für Casinos ist der Einsatz der Blockchain-Technologie eine Garantie für vollständige Transparenz und absolute Ehrlichkeit gegenüber dem Spieler. Es ist auch ein bahnbrechendes Konzept für die Speicherung wichtiger Daten und den Nachweis, dass es keine betrügerischen Aktivitäten gibt. Seit die Technologie in der Glücksspielbranche eingeführt wurde, haben Spieler und Betreiber eine Reihe von Vorteilen:

Sicherheit. Blockchain-Mechanismen können Nutzeraktivitäten, bestimmte Aktionen an Spielorten und Spielergebnisse aufzeichnen, die nicht verändert oder manipuliert werden können.

Blockchain-Mechanismen können Nutzeraktivitäten, bestimmte Aktionen an Spielorten und Spielergebnisse aufzeichnen, die nicht verändert oder manipuliert werden können. Schnelle Transaktionen. Abhebungen auf Bankkarten oder -konten sind nicht von Bankangestellten abhängig, so dass Krypto-Gelder eingezahlt und abgehoben werden können, ohne mehrere Tage warten zu müssen.

Abhebungen auf Bankkarten oder -konten sind nicht von Bankangestellten abhängig, so dass Krypto-Gelder eingezahlt und abgehoben werden können, ohne mehrere Tage warten zu müssen. Vollständige Anonymität. Blockchain Casino Spielen garantiert den Nutzern, dass die Daten verschlüsselt gespeichert werden und eine Weitergabe an Dritte ausgeschlossen ist.

Blockchain Casino Spielen garantiert den Nutzern, dass die Daten verschlüsselt gespeichert werden und eine Weitergabe an Dritte ausgeschlossen ist. Niedrige Provisionen. Crypto Casinos ist bekannt für die niedrigsten Ein- und Auszahlungsgebühren im Glücksspiel.

Diese positiven Eigenschaften können genutzt werden, um brancheninterne Probleme der Online-Casinos zu lösen.