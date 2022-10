Krypto Casinos: Sicherheit oder Betrug?

Bitcoin Casinos sind eine Art von Casinos in Deutschland, die es Spielern ermöglichen, Casinospiele mit Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum zu spielen. Gewinne werden in Kryptowährungen ausgezahlt. Wenn Sie in Bitcoins wetten und gewinnen, werden Sie in Bitcoins ausgezahlt.

In den letzten Jahren haben viele Online-Casinos auf Kryptowährungen als Zahlungsmittel umgestellt. Meistens wechseln sie, weil Kryptowährungen inzwischen weit verbreitet sind und weil die Regierungen strenge Beschränkungen erlassen haben.

Betrügerische Unternehmen, die ahnungslose Deutsche abzocken wollen, haben die Kryptokasino-Branche stark infiltriert. Wählen Sie Ihr Crypto Casino sorgfältig aus oder vertrauen Sie den Profis, wie onlinecasinohub.com/de. Die Bedingungen und Voraussetzungen von Krypto Casinos sind im Allgemeinen ähnlich wie die von Online-Casinos mit echtem Geld.

Wie man Zugang zum Krypto Casino erhält

Um mit dem Spielen in Crypto Casinos zu beginnen, müssen Sie diesen einfachen Prozess befolgen: Erstellen Sie eine Brieftasche zum Speichern Ihrer Kryptowährungen.

Einige Unternehmen bieten solche Dienste an. Die Zuverlässigsten, die in Deutschland erhältlich sind, sind die folgenden:

CoinSpot

Enjin

Exodus

Kauf von Kryptowährungen

Um Kryptowährungen zu kaufen, müssen Sie Ihre deutschen Dollar mit einer Debit- oder Kreditkarte verwenden. Sie können Kryptowährungen auf Plattformen wie z. B. kaufen:

Binance

eToro

com

Coinbase

Wählen Sie ein sicheres Casino für Kryptowährungen

Es gibt ein paar Dinge, die Sie beachten sollten, wenn Sie überlegen, welches Casino das richtige für Sie ist:

Der Ruf der Plattform

Die Vielfalt der Spiele

Verfügbarkeit von Werbeaktionen und Boni

Vielfalt der Zahlungsarten

Benutzerfreundlichkeit

Die Wahl eines Crypto casinos bestimmt weitgehend, ob Sie ein gutes Spielerlebnis haben werden oder nicht. Daher sollte die Wahl auf spezifischen Indikatoren beruhen, und die Plattform sollte alle Anforderungen erfüllen.

Der letzte Schritt: Einzahlung und Spielbeginn

Prozess der Einzahlung:

Gehen Sie im ausgewählten Online-Casino auf die Seite mit den Kassierer Optionen.

Wählen Sie „Einzahlung“ und die gewünschte Kryptowährung, die Sie verwenden möchten.

Kopieren Sie die Blockchain-Adresse, die für Ihr Konto eindeutig ist.

Öffnen Sie Ihre BTC-Brieftasche und wählen Sie den gewünschten Betrag aus.

Fügen Sie die Casino-Adresse in den Abschnitt Senden an ein und klicken Sie auf Senden. Das Geld sollte innerhalb weniger Minuten auf Ihrem Casino-Konto eingehen.

Wie kann ich spielen? Sie können genauso spielen, wie Sie es mit herkömmlichen Währungen. Es dauert nicht lange, eine Einzahlung vorzunehmen, und der Prozess ist sehr einfach – Sie müssen nur Ihre Kryptowährungen-Brieftasche öffnen und eine Zahlung vornehmen.

Eines sollten Sie jedoch bedenken: Der Wert von Kryptowährungen schwankt ständig, auch tagsüber. Sie müssen diese Veränderungen also im Auge behalten, um nicht einen erheblichen Geldbetrag zu verlieren.

Krypto Casinos: Regeln und Lizenzen

Wie bei anderen Echtgeld-Online-Casinos gibt es auch in Deutschland keine staatliche oder unabhängige Stelle, die Online-Casinos reguliert oder lizenziert.

Die Deutschen werden sich auf Lizenzen verlassen müssen, die von Agenturen aus anderen Ländern angeboten werden. Es gibt zwei Arten von Krypto-Casinos.

Regulierte Krypto Casinos sind die Art von Casinos, die lizenziert sind und behaupten, reguliert zu sein. Die Lizenzen sind meist zwielichtig und schwer zu überprüfen. Anonyme Casinos – sie sind völlig unreguliert und versprechen den Spielern Privatsphäre. Sie befolgen keine KYC-Verfahren. Sie fragen nicht nach Ihren Daten. Es ist sehr schwierig zu überprüfen, ob sie sicher und ehrlich sind. Unternehmen, die anonyme Casinos anbieten, sind ebenfalls schwer nachzuweisen; sie haben ihren Sitz in Offshore-Ländern oder -Gebieten, wie z. B. der Isle of Man.

Sie können ein gutes Krypto Casino finden, das Ihren Bedürfnissen entspricht, indem Sie gründlich recherchieren. Bevor Sie in einem Krypto Casino spielen, sollten Sie sich diese Frage stellen:

Besitzt das Casino eine Lizenz?

Wie sicher ist Ihre Verschlüsselungssoftware?

Wie einfach und sicher können Sie Ihr Geld einzahlen oder abheben?

Wie fair sind Ihre Spielsysteme? Haben Sie eine Chance zu gewinnen?

Die meisten Antworten finden Sie, wenn Sie Casino-Bewertungen lesen und Menschen in Glücksspiel-Communities nach ihrer Meinung fragen. Achten Sie auf Bewertungen von echten Nutzern und nicht von Online-Autoren, da diese für Werbung bezahlt werden und nur positive Bewertungen für diese Casinos abgeben.

Aufgrund ihres riskanten Charakters sind viele Krypto Casinos von der deutschen Bundesregierung gesperrt und können ihre Dienste nicht anbieten. Spieler können diese Blockade jedoch mit Hilfe eines VPN umgehen.