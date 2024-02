Robotic schafft höchste Geschwindigkeit & Präzision in der Fertigung

Industrieroboter gibt es bereits seit einigen Jahrzehnten im Rahmen der Fertigung. Die Idee ihrer Konstrukteure war, dass die Automaten in den Fabriken gefährliche und schwere Arbeiten abnehmen. Hierzu zählen insbesondere anstrengende Schraub- und Schweißprozesse.

Die neueste Umwälzung „Industrie 4.0“ führte jedoch zu einer epochemachenden Weiterentwicklung dieser Technologie. So erledigen hochmoderne Roboter an den Taktstraßen zunehmend komplexe Fertigungsaufgaben. Sie erbringen solche anspruchsvollen Leistungen mit deutlicher höherer Präzision und Geschwindigkeit als ihre menschlichen Pendants.

Mit kollaborierenden Robotern (Cobots) haben Sie in der Produktion die Nase vorn

Jede kollaborative Robotic arbeitet mit Menschen direkt zusammen – und dies ohne aufwändige Schutzzäune wie bei herkömmlicher Fertigungsautomatik. Eine empfindliche Sensortechnik gewährleistet, dass Cobots menschliche Mitarbeiter nicht verletzen.

Intuitiv bedienbar, flexibel einsatzfähig sowie sicher und verlässlich im Kontakt mit den Produktionsarbeitern: In Gestalt der Cobots verbinden sich intelligente Tools mit Turbo-Geschwindigkeiten traditioneller Industrieroboter.

Das reiche Potenzial der kollaborativen Automaten bei der Maschinenbeschickung

Hochmoderne Cobots sind befähigt, periodische Bewegungen bei der Bearbeitung mit einer Genauigkeit auszuführen, die unter menschlichen Mitarbeitern ihresgleichen sucht.

Auf die Weise realisieren die kollaborativen Roboter eine beispiellose Durchsatzquote und stabile Produktqualität innerhalb von automatisierten Fertigungsprozessen. So sind Fachkräfte in der Lage, Aufgaben in der Produktion wahrzunehmen, die um ein Vielfaches wertschöpfender ausfallen.

Unschätzbare Vorteile bietet die Montage von intelligenten Cobot-Automaten auf einem mobilen Roboter-Hotspot. Durch diese Methode ist – speziell bei Maschinenbeschickungen – der Cobot so platzierbar, dass er exakt die Position eines Mitarbeiters ausfüllt.

Darüber hinaus sind bei der Programmierung jedes kollaborativen Roboters signifikante Topologien definierbar. Hierdurch ist nach der Arretierung des Cobot-Kollegen ein präzises Greifen, Drehen oder Verschieben während der Bearbeitung von Werkstücken verwirklicht.

Alternativ gestatten KI-gestützte Ansteuerungen im Zusammenwirken mit visuellen Sensoren wie beispielsweise Videokameras eine autonome Arbeitsweise der Cobots. So ist eine selbstständige Positionskorrektur des kollaborativen Fertigungssystems an den automatisierten Taktstraßen zu jeder Zeit machbar.

Smarte Cobots meistern die Challenge in Palletierung und Produktverpackung

Am Ziel der industriellen Fertigung erbringen moderne Cobots hochwertige Serviceleistungen bei der Palettierung und/oder Verpackung von Erzeugnissen.

Gewöhnlich sind einwandfreie, ansprechende Verpackungen das maßgebliche Aushängeschild eines Unternehmens. Darum ist es für die Betriebe lohnenswert, in die Automatisierung jenes Produktionsbereichs zu investieren. Für eine bestmögliche Lösung der wichtigen Aufgabe sind bedienerfreundliche, anpassungsfähige Cobots vorzüglich geeignet.

Eine wesentliche Rolle für die Leistungsfähigkeit der kollaborativen Automaten spielen die Hightech-Endeffektoren. Da sich solche EOATs unkompliziert an der Spitze jedes Cobotarms justieren/austauschen lassen, zeigt diese Automatisierungstechnik eine hohe Flexibilität.

Durch eine komfortable Bedienoberfläche gestaltet sich die jeweilige Programmierung der Automatik ohne Probleme. Der offene Lernmodus vermittels Bot-Armführung durch die Fachkräfte ermöglicht eine schnelle, präzise Umrüstung der robotergestützten Palettierung auf alternative Paketformate.

Das Fazit

Auf dem Gebiet der industriellen Fertigung realisiert die kollaborative Robotertechnik hochgradige Arbeitsgeschwindigkeiten sowie eine revolutionäre Bearbeitungspräzision. Automatisierte Cobots führen so komplexe Produktionsprozesse in kürzester Zeit und mit beachtlicher Exaktheit aus.

Die unschlagbaren Vorteile moderner Bot-Technologien liegen auf der Hand: Wertvolles Humankapital ist so entlastet und höherwertig einsetzbar. Überdies minimieren vollautomatische Cobots die Ausschussquoten und steigern die Effizienz in der Produktion.