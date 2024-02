V4-Ministerpräsidenten sind sich einig, dass die Ukraine Hilfe braucht

Die Visegrad-Länder sind sich einig, dass Russland der Aggressor im Krieg in der Ukraine ist und dass die Ukraine unterstützt werden muss. Dies erklärten die Premierminister Tschechiens, Ungarns, Polens und der Slowakei auf einer gemeinsamen Pressekonferenz am Dienstag nach einem Gipfel in Prag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala und der polnische Ministerpräsident Donald Tusk bekräftigten, dass ihre Länder die Ukraine weiterhin „in allen Bereichen, einschließlich Waffen- und Munitionslieferungen“, unterstützen würden. Fiala sagte, Tschechien habe sich verpflichtet, die Beschaffung von Munition aus Drittländern zu organisieren, „da die europäischen Länder keine freien Reserven mehr haben“. Das Programm werde von etwa 15 Ländern unterstützt, so Fiala. Tusk nannte den russischen Präsidenten Wladimir Putin einen „Kriegsverbrecher“. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán und der slowakische Ministerpräsident Robert Fico riefen dazu auf, so bald wie möglich Friedensgespräche zu führen. „Die Differenzen zwischen den Visegrad-Ländern sind nicht so groß, wie sie früher schienen“, sagte Tusk.