Einzelhandelsumsätze im Januar wieder auf Wachstumskurs

Die Einzelhandelsumsätze in Ungarn stiegen im Januar um 0,6 % auf Jahresbasis und wuchsen damit zum ersten Mal seit etwas mehr als einem Jahr, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) am Mittwoch mit. Die Einzelhandelsumsätze stiegen auch kalenderbereinigt um 0,6 % – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der bereinigte Umsatz mit Lebensmitteln stieg um 0,2 %, während der Umsatz mit Nicht-Lebensmitteln um 0,9 % zurückging. Die Verkäufe von Kraftstoffen stiegen um 4,6 %. Eine detaillierte Aufschlüsselung der Daten zeigt, dass die bereinigten Einzelhandelsumsätze in Supermärkten, Drogerien und Apotheken, Tankstellen und Webshops stiegen, während sie in anderen Geschäften sanken. Im Vergleich zum Vormonat blieben die Einzelhandelsumsätze unverändert. In absoluten Zahlen beliefen sich die Einzelhandelsumsätze im Januar auf 1.356 Milliarden Forint (3,4 Mrd. EUR). Davon entfielen 49 % auf den Verkauf von Lebensmitteln, 35 % auf den Verkauf von Nicht-Lebensmitteln und 16 % auf den Verkauf an Tankstellen. Das Wirtschaftsministerium kommentierte die neuen Daten mit dem Hinweis, dass die Einzelhandelsumsätze den Tiefpunkt durchschritten hätten und sich „in der Erholungsphase“ befänden.