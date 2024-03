Szijjártó: Beziehungen zwischen Ungarn und Serbien auf historischem Höhepunkt

Die ungarisch-serbischen Beziehungen befinden sich auf einem historischen Höhepunkt, da die ethnischen ungarischen Gemeinschaften jenseits der Grenzen eine Ressource für die Zusammenarbeit mit den Nachbarländern darstellen, sagte der Außenminister am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Das Ministerium zitierte Peter Szijjártó, der auf einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit Bálint Pásztor, dem Vorsitzenden der Allianz der Vojvodina-Ungarn (VMSZ), sagte, dass die ethnischen Ungarn ein Schwerpunkt der ungarischen Außenpolitik seien. Aus diesem Grund werde jedes Jahr ein Führer der ungarischen Volksgruppe zum Botschaftertreffen eingeladen, so auch in diesem Jahr. Er gratulierte Pásztor zum Abschneiden seiner Partei bei den Wahlen in Serbien im Dezember und bezeichnete das Ergebnis als großen Erfolg, insbesondere in der gegenwärtigen Zeit voller Herausforderungen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

„Serbien, die Vojvodina und die VMSZ beweisen gemeinsam, dass es eine richtige außenpolitische Strategie ist, so gute Beziehungen zu den Nachbarländern wie möglich zu entwickeln“, sagte Szijjártó. „Denn je besser die Beziehungen zu einem Nachbarland sind, desto besser wird die Situation der dort lebenden ethnischen Ungarn sein“, fügte er hinzu. „Die Ungarn in der Vojvodina sind der Beweis dafür, dass es richtig ist, die ungarischen Gemeinschaften jenseits der Grenzen als Ressource für den Aufbau guter bilateraler Beziehungen zu betrachten“, sagte Szijjártó. Er sagte, dass die Regierung bei der Planung ihrer außenpolitischen Strategie dem Aufbau guter Beziehungen zu den Nachbarstaaten stets Priorität einräumt und sich stets für die dort lebenden ungarischen Volksgruppen einsetzt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der Minister hob die Rolle der VMSZ bei der Entwicklung der ungarisch-serbischen Zusammenarbeit hervor und verwies auf den Vorschlag der Allianz für ein umfassendes wirtschaftliches Entwicklungsprogramm in der nördlichsten Region Serbiens. Er wies darauf hin, dass die ungarische Regierung bisher 14.000 lokale Unternehmen mit 80 Mrd. Forint (203 Mio. EUR) unterstützt hat, was Investitionen im Wert von 170 Mrd. Forint ausgelöst hat, und versprach, das Programm fortzusetzen. Szijjártó sagte, dass auch die grenzüberschreitende Infrastruktur eine wichtige Rolle in den bilateralen Beziehungen spiele, weshalb auf Antrag des VMSZ beschlossen worden sei, den Grenzübergang Röszke-Horgos 2 rund um die Uhr offen zu halten. Außerdem werde in naher Zukunft mit Hilfe von Interreg-Mitteln mit dem Ausbau des Grenzübergangs in Hercegszántó begonnen. Szijjártó sagte auch, dass sich die ungarische Regierung während ihrer bevorstehenden EU-Ratspräsidentschaft auf die Beschleunigung der EU-Erweiterung und die Bekämpfung der illegalen Migration konzentrieren werde. „Ungarn hat sich immer auf die Seite Serbiens gestellt, wenn es um die EU-Erweiterung ging, und möchte Serbien so schnell wie möglich als Mitglied der EU haben, was auch den Interessen der Ungarn in der Vojvodina dienen würde“, sagte er.