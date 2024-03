Sicherheit in der Elektrotechnik – worauf Unternehmen achten sollten

Ohne Elektrotechnik könnten die meisten Unternehmen ihren Betrieb nicht aufrechterhalten. Sie müssen sich um eine sichere Stromversorgung kümmern und benötigen Sensoren und andere Lösungen für ihre Maschinen. Selbst ein Start-up, das sich auf Dienstleistungen spezialisiert hat, ist auf eine funktionierende IT und eine angemessene Beleuchtung in den Büroräumen angewiesen. Um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten, sollten Unternehmen verschiedene Vorkehrungen treffen.

Montage und Installation von einem erfahrenen Unternehmen durchführen lassen

Meist werden externe Dienstleister für die Installation von Elektrotechnik beauftragt. Dabei sollte es sich um echte Experten handeln, die sich bestens mit den gesetzlichen Vorschriften und natürlich mit der Materie selbst auskennen. Sie schicken nicht nur fähige Installateure, sondern liefern auch die notwendigen Produkte für die jeweilige Lösung. In der Regel kann die spätere Wartung dann vom gleichen Unternehmen durchgeführt werden.

Bei Elektroinstallationen immer auf eine ausreichende Erdung achten

Wo Strom fließt, kann es auch zu Unfällen kommen. Deswegen werden Elektroinstallationen in der Regel mit einer Erdungsfahne oder anderen Lösungen wie Ringerdern oder Maschenerdern geerdet. Wenn das geschehen ist, können Überspannungen einfach in den Boden abgeleitet und so tödliche Stromschläge vermieden werden. Die Erdung schützt aber nicht nur die Mitarbeiter eines Betriebes, sondern auch elektrische Anlagen und ist deswegen aus wirtschaftlicher Sicht ebenfalls von Bedeutung.

Mitarbeiter schulen und für einen sicheren Umgang mit elektronischen Geräten sorgen

Damit es nicht zu Unfällen kommt, sollten die Mitarbeiter in die richtige Nutzung der Elektrotechnik im Betrieb eingewiesen werden. Das kann bei der Einführung neuer Systeme sowie in regelmäßigen Abständen geschehen. Außerdem sollten neue Mitarbeiter immer eine Grundeinweisung erhalten. Dabei geht es nicht nur um den Umgang mit bestimmten Geräten oder Maschinen, sondern auch darum, was im Gefahrenfall zu tun ist, wo Notabschalter zu finden sind und welche Sicherheitsvorkehrungen außerdem eingehalten werden sollten.

Regelmäßige Wartungen von elektronischen Anlagen durchführen la

ssen

Für den Erhalt der Funktionstüchtigkeit sowie für die Sicherheit im Betrieb ist es von großer Bedeutung, dass elektronische Anlagen regelmäßig gewartet werden. Dabei werden sie auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft. Außerdem können Verschleißteile ausgetauscht werden. Die Wartungen finden im Idealfall in gleichbleibenden Abständen statt. Wenn neue Systeme eingeführt oder etwas an bestehenden Anlagen verändert wird, können aber auch außerordentliche Wartungen sinnvoll sein.

Risikoanalyse durchführen und Notfallplan erstelle

n

Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen kann es zu Unfällen kommen. Um gut darauf vorbereitet zu sein, sollten Unternehmen die Risiken genau analysieren. Mögliche Stromunfälle sind zum Beispiel Kurzschlüsse, Lichtbögen oder Körperdurchströmungen, die starke Verletzungen nach sich ziehen können. Der Sicherheitsbeauftragte sollte für jedes Szenario einen Notfallplan erstellen und diesen regelmäßig aktualisieren. Natürlich müssen die Mitarbeiter davon in Kenntnis gesetzt werden. Das kann im Rahmen von Schulungen oder bei einer Einweisung durch den Sicherheitsbeauftragten stattfinden.