Einbruchschutz im Unternehmen: Welche Maßnahmen sinnvoll sind

Einbrüche werden sowohl bei Privatpersonen als auch bei Unternehmen ausgeübt. Ob in der Industrie, der Gastronomie oder im Einzelhandel – sämtliche Bereiche können von Einbrüchen betroffen sein. Die Schadenssummen, die dabei entstehen, sind häufig sehr hoch und sorgen daher für eine Menge Ärger bei den Betroffenen. Auch wenn Einbrüche nicht gänzlich vermieden werden können, gibt es verschiedene Einbruchs-Schutzmaßnahmen für Unternehmen, die durchaus sinnvoll sind und eine große Hilfe darstellen können.

Schlüsselaufbewahrung in einem Schlüsseltresor

Um Diebstähle zu vermeiden, sollten wichtige Gegenstände eingeschlossen werden. Dazu zählen auch Schlüssel. Diese sollten bestenfalls in einem speziellen Schlüsseltresor aufbewahrt werden, um so den unberechtigten Zugriff von Externen zu verhindern. Damit dieser nicht innerhalb kürzester Zeit von einem Einbrecher aufgebrochen werden kann, ist es zu empfehlen, auf ein hochwertiges Modell zurückzugreifen. Vor allem für erfahrene Einbrecher ist das häufig kein Problem. Empfehlenswert ist außerdem die Verwendung eines hochwertigen Geldtresors.

Bewegungsmelder und Alarmanlagen installieren

Dass Bewegungsmelder und Alarmanlagen besonders effektiv sind, wenn es darum geht, potentielle Diebe zu verjagen, liegt auf der Hand. Diese haben in der Vergangenheit schon zahlreiche Diebstähle verhindert. Einige Betriebe sehen trotzdem von der Installation von Bewegungsmeldern und Alarmanlagen ab, um sich die anfallenden Kosten zu sparen. Dies kann jedoch später einmal zu einem großen Verhängnis werden. Wem das zu teuer ist, der kann alternativ auch auf eine Alarmanlage-Attrappe zurückgreifen, um so eine abschreckende Wirkung zu erzielen.

Seine Mitarbeitendem sensibilisieren

Um Einbrüche im Betrieb zu verhindern, ist es notwendig, Mitarbeitende regelmäßig über wichtige Schutzmaßnahmen im Unternehmen in Kenntnis zu setzen. Diese sollten zum Beispiel dafür sensibilisiert werden, dass sie beim Verlassen des Gebäudes sämtliche Fenster und Türen schließen. Die Person, die als letztes das Gebäude verlässt, muss außerdem immer daran denken, das Gebäude abzuschließen. Hinweisschilder an den Türen können hierbei eine große Hilfe sein. Bei Bedarf kann man seine Mitarbeiter außerdem zur Teilnahme an speziellen Schulungen zum Thema Einbruchschutz verpflichten.

Eine Einbruchdiebstahlversicherung abschließen

Um für den Ernstfall vorbereitet zu sein, ist es zu empfehlen, frühzeitig eine Einbruchdiebstahlversicherung abzuschließen. So kann man das gesamte Betriebsinventar versichern lassen, falls dies bei einem Einbruch entwendet oder beschädigt werden sollte. Um die Kosten für die Versicherung möglichst gering zu halten, ist es zu empfehlen, die Versicherungssumme möglichst realistisch zu kalkulieren. Diese sollte außerdem regelmäßig überprüft und angepasst werden.