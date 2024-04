Ein Familienurlaub am Balaton verspricht Spaß, Abenteuer und Entspannung für alle. Es ist das ideale Reiseziel für Familien, um gemeinsam unvergessliche Momente zu erleben, an die man sich noch Jahre später erinnert.

Entspannung und Action am Balaton

Der Balaton bietet so ziemlich alles, was sich Familien für einen gelungenen Urlaub wünschen.

Am Plattensee kann man mit dem Nachwuchs am Strand spielen, Sandburgen bauen, sich sportlich beim Wasserski- und Tretbootfahren betätigen und am Abend gemeinsam den wunderschönen Sonnenuntergang genießen.

Abseits der Strände lässt sich die wunderschöne Landschaft erkunden, Wanderungen machen oder Radtouren entlang des Sees unternehmen.

Die Unterkünfte sind familienfreundlich. Wenn sich die Kleinsten schon immer mal gewünscht haben zu campen, bietet sich hier die perfekte Gelegenheit dazu an.

Bestes Fortbewegungsmittel für die Reise

Vor dem Urlaub stellt sich die Frage, mit welchem Fortbewegungsmittel man als Familie zum Balaton reisen möchte.

Fliegen ist die schnellste Option, jedoch bringt es auch einige Nachteile mit sich, wie Sicherheitskontrollen und den Transport zum und vom Flughafen. Nicht zu vergessen ist der eventuelle Stress, rechtzeitig vor Ort zu sein, besonders wenn man Kleinkinder hat.

Ähnliches gilt für die Anreise mit dem Zug. Zwar ist das umweltfreundlicher, jedoch ist es hier für den Nachwuchs ebenfalls nur schwer möglich, zur Ruhe zu kommen und zu schlafen. Es kann zudem stets Gewusel der Kinder sein, was wiederum andere Fahrgäste stört.

Viele Familien bevorzugen daher aufgrund der Flexibilität und Unabhängigkeit die Hinreise mit dem eigenen Auto. Es bietet je nach Kofferraumgröße ausreichend Platz für das Gepäck und außerdem lassen sich nach Belieben Zwischenstopps einlegen.

Allerdings kann es je nach Verkehr und Entfernung eine längere Reisezeit bedeuten. Dafür ist man am Zielort mobil und kann überall spontan hinfahren, wo man möchte, ohne auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen zu sein.

Für gute Laune auf dem Rücksitz sorgen

Wenn man mit dem Auto anreist, beträgt die Strecke von Deutschland zum Balaton je nach Ausgangsort etwa 900 Kilometer, was ungefähr neun Fahrstunden entspricht.

Dazu kommen Pausen und Stau muss auch mitgerechnet werden. Ideal ist es daher, wenn man am Abend losfährt. Dann sind die Straßen freier und die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Kinder schlafen.

Ist es nicht möglich nachts zu fahren oder man startet früh am morgen, dann sind die Kinder wahrscheinlich die meiste Zeit über wach und wollen beschäftigt werden. Für Kinder ab vier Jahren ist kreatives Spielzeug besonders zu empfehlen.

Vollständige Sets sind ideal, da man dann als Eltern kein zusätzliches Material kaufen muss. Besonders geeignet sind Sets, mit denen die Kinder basteln, malen und experimentieren können. Das fördert ihre Kreativität und Feinmotorik.

Die Fantasie wird angeregt und die Vorstellungskraft genutzt. Gleichzeitig tragen kreative Spiele dazu bei, dabei, dass der Nachwuchs entspannt und Stress abbaut.

Schließlich gibt es beim Gestalten und Experimentieren keinen Leistungsdruck, sodass sie in ihrem eigenen Tempo einen Schmetterlingsgarten basteln, mit einer Prickelnadel Löcher ins Papier eines Motivs stechen oder Bilder ausmalen können. Für jedes Kind ab drei Jahren gibt es passende kreative Spielzeuge.

Damit ist garantiert, dass der Nachwuchs während der Fahrt mit Freude beschäftigt ist und nicht unruhig wird. So lassen sich auch ständige Fragen wie „Wann sind wir endlich da?“ vermeiden.