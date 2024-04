Sicher im Ausland bezahlen

Die kalte Jahreszeit ist überstanden und der Sommerurlaub ist nicht mehr weit. Der Balaton gehört mit seinen tollen Stränden und vergleichsweise günstigen Preisen zu den beliebtesten Urlaubszielen in Europa. Da in Ungarn nach wie vor der Forint die offizielle Währung ist, tauschen viele Touristen vor dem Reiseantritt ihr Geld um. Doch in Zeiten des digitalen Zahlungsverkehrs ist das gar nicht mehr unbedingt nötig. Wir zeigen Ihnen, wie sich sicher und bargeldlos im Ausland bezahlen können.

Kreditkarten

Die Kreditkarte gilt noch immer als eine der beliebtesten Zahlungsmethoden für Reisende. Ganz gleich, ob Visa, Mastercard oder ein anderer Anbieter Kreditkarten werden fast überall akzeptiert und sind unproblematisch zu handhaben. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Kreditkarte ist weltweit akzeptiert, bequem und flexibel einsetzbar. Zudem bieten die meisten Kreditkartenanbieter Reiseversicherungen und Schutz vor Betrug oder Diebstahl an. Allerdings sollten Sie vor der Reise abklären, ob mögliche Gebühren für Auslandstransaktionen anfallen.

Debitkarten

Die klassische EC- bzw. Debitkarte ist ebenfalls eine häufig genutzte Methode für den bargeldlosen Zahlungsverkehr im Ausland. Mit der Debitkarte greifen Sie direkt auf Ihr Bankkonto zu und können an jedem beliebigen Automaten Bargeld abheben oder direkt per Karte zahlen. Zwar werden in der Regel keine Gebühren auf Auslandstransaktionen erhoben, allerdings können Gebühren anfallen, wenn Sie an Geldautomaten von „fremden“ Banken Geld abheben. Zudem besteht im Vergleich zur Kreditkarte nur in den seltensten Fällen ein Versicherungsschutz im Ausland.

Traveler- oder Reisechecks

Mit dem Aufkommen digitaler Zahlungsoptionen sind die klassischen Traveler- oder Reisechecks seltener geworden. In Deutschland können beispielsweise seit einigen Jahren keine Reisechecks mehr erworben werden. Allerdings werden Sie in vielen Ländern weiterhin akzeptiert. Vor allem an Orten mit begrenzter Akzeptanz von Kredit- oder EC-Karten sind sie eine sichere Alternative zur Beschaffung von Bargeld. Zu den Vorteilen zählt die Versicherung, falls sie verloren oder gestohlen gehen sowie die Vorteile gegen Bargeld beim Wechselkurs.

Paysafecard

Die Paysafecard ist ebenfalls eine Zahlungsmethode, die das Bargeld ersetzt und europaweit eingesetzt werden kann. Bei der Paysafecard handelt es sich um eine Art Prepaid-Debitkarte. Das bedeutet, dass Sie die Karte vorher mit einem bestimmten Betrag aufladen und diesen dann bargeldlos nutzen können. Vor allem im iGaming und Online-Glücksspiel ist die Paysafecard sehr beliebt. So gibt es zahlreiche Online-Casinos mit Paysafecard als Zahlungsmethode. Aber auch auf Reisen ist die bargeldlose Zahlungsmethode mit der Paysafecard von Vorteil. Da es sich nicht um eine Karte im physischen Sinne, sondern um einen Code handelt, wird ebenfalls das Risiko von Diebstahl oder Verlust verringert.

Digitale und mobile Zahlungsoptionen

Immer mehr Menschen setzen im Alltag mittlerweile auf digitale oder mobile Zahlungsoptionen. Ob mit Smartphone oder Smartwatch, die kleinen Gadgets sind nicht nur Minicomputer in der Hosentasche oder am Handgelenk, sondern auch digitale Geldbörse. Denn mit Diensten wie ApplePay oder Google Pay können Sie schnell und sicher bargeldlos zahlen. Dank Sicherheitsfunktionen wie Fingerabdruck-Scan oder Gesichtserkennung gelten mobile Zahlungsoptionen als zuverlässig und sicher. Eine Voraussetzung für Apple Pay und Co. ist natürlich eine stabile Datenverbindung, welche nicht immer und überall gegeben ist.

Ein wenig Bargeld sollte immer dabei sein

Ganz gleich, für welche Zahlungsmethode Sie sich im Urlaub entscheiden, einen gewissen Betrag sollten Sie auch immer in bar dabeihaben. Dabei sollten Sie natürlich darauf achten, die passende Währung zu wählen. Schließlich gibt es immer wieder Situationen, in denen keine digitalen Zahlungsmöglichkeiten oder Kreditkarte akzeptiert werden. Ob auf dem Markt, am Strand oder im Taxi, ein „Notgroschen“ in bar kann nie schaden. Die Vorteile liegen im wahrsten Sinne auf der Hand: Bargeld ist universell akzeptiert und es gibt keine möglichen Gebühren oder technische Probleme. Zudem haben Sie Ihre Ausgaben immer im Blick.

Unsere Tipps für sicheres Bezahlen im Ausland

Informieren Sie sich im Voraus über die akzeptierten Zahlungsmethoden und mögliche Gebühren an Ihrem Reiseziel.

Teilen Sie Ihre Finanzen auf und bewahren Sie nicht alle Ihre Zahlungsmittel an einem Ort auf.

Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Kontoauszüge und Transaktionsverläufe, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen.

Aktivieren Sie Sicherheitsfunktionen wie PIN-Codes, Fingerabdruckerkennung oder Zwei-Faktor-Authentifizierung für Ihre Zahlungsmethoden.

Melden Sie verlorene oder gestohlene Karten sofort, um das Risiko von Missbrauch zu minimieren.

Insgesamt gibt es verschiedene sichere Zahlungsmethoden für Reisende im Ausland, und die beste Wahl hängt von Ihren persönlichen Vorlieben, Ihrem Reiseziel sowie den individuellen Sicherheitsvorkehrungen ab.

Indem Sie sich informieren und Vorsichtsmaßnahmen treffen, können Sie Ihre Finanzen während Ihrer Reisen schützen und sich auf das Wesentliche konzentrieren: das Erleben neuer Kulturen und Abenteuer. So finden Sie in Ungarn nicht nur Partyurlaub am Balaton, sondern darüber hinaus auch zahlreiche weitere Reiseziele von schönen Orten entlang der Donau über malerische Weinberge bis hin zum Balaton!