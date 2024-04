British American Tobacco erweitert Produktion in Pécs

British American Tobacco (BAT) erweitert die Produktion in Pécs, im Südwesten Ungarns, mit einem neuen Werk im Wert von 60 Milliarden Forint (152,4 Mio. EUR), in dem rauchfreie Produkte hergestellt werden, und schafft damit 450 Arbeitsplätze, sagte Péter Szijjártó, Minister für Außenbeziehungen und Handel, am Freitag in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das neue Werk wird es BAT ermöglichen, die Produktion neuer Produkte nach Pécs zu verlagern und das Werk zu einem globalen Produktionszentrum für risikoarme Produkte zu machen, sagte er. BAT beschäftigt derzeit rund 1.000 Mitarbeiter in Ungarn, fügte er hinzu. Das Werk sei als kohlenstoffneutral zertifiziert und zeige das Engagement der Regierung für den Umweltschutz bei gleichzeitiger Steigerung der Wirtschaftsleistung, fügte er hinzu. Britische Unternehmen seien die siebtgrößte Investorengruppe in Ungarn und beschäftigten rund 50.000 Menschen, sagte er. Der bilaterale Handel habe im vergangenen Jahr einen Rekordwert von 6,5 Milliarden Euro erreicht.