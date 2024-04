Szijjártó: EU bereitet sich auf Weltkrieg vor

Die Entscheidungsträger in Brüssel „bereiten sich auf einen Weltkrieg vor“, um auf die sich verschlechternde militärische Situation in der Ukraine zu reagieren, trotz des „Scheiterns der Strategie der Waffenlieferungen“, sagte der Minister für Außenpolitik und Handel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Am Rande eines Treffens der EU-Außenminister in Luxemburg sagte Péter Szijjártó, die Ukraine befinde sich im Krieg gegen Russland zunehmend in der Defensive, was in Brüssel eine „gefährliche Reaktion“ hervorgerufen habe: „eine verzweifelte Strategie der leeren Lagerhallen“, bei der fast jeder über eine Zukunft der Waffenlieferungen diskutiere. „Wir sprechen über Hunderttausende oder Millionen von Munition und Waffen im Wert von Milliarden von Euro, obwohl wir wissen, dass diese Strategie in den letzten Jahren kläglich gescheitert ist“, sagte er. „Waffenlieferungen haben den Frieden nicht näher gebracht, im Gegenteil … Waffenlieferungen können den Krieg nur verlängern und die Gefahr erhöhen, dass er zu einem Weltkrieg eskaliert“, sagte Szijjarto. Ungarn sei zu einer anderen Schlussfolgerung gelangt, nämlich zu dem Konzept, dass die Friedensbemühungen verstärkt werden sollten und die Diplomatie an die Stelle der Waffenlieferungen treten sollte, sagte er. „Wir Ungarn sind bereit, über Friedenspläne zu diskutieren. Gleichzeitig müssen wir deutlich machen, dass Friedenskonferenzen nur dann erfolgreich sein können, wenn alle Kriegsparteien an einem Tisch sitzen“, sagte er.