Best of Balaton – Entdecken Sie das Beste der Region!

Dutzende von Organisationen bewerten alljährlich die besten Restaurants, Strandbuffets, Eiscafés, Hotels und touristischen Attraktionen rund um den Balaton. Die von MOL Nagyon Balaton im Jahre 2021 ins Leben gerufene Liste „The Best of Balaton” ist eine unbestreitbar persönliche Auswahl, die von 13 Kuratoren zusammengestellt wurde, heißt es auf der Website.

Unter den Kuratoren sind bekannte Persönlichkeiten, wie Sänger, Sportler, Schauspieler, Moderatoren, Medien- und Marketingexperten, die nicht nur berühmt und glaubwürdig sind, sondern auch den Balaton lieben. Best of Balaton startete 2021 mit 50 empfohlenen Orten, die eine Mischung aus Gastronomie, Festivals, Veranstaltungen und Aktivitäten sind. Seitdem wurde die Liste auf über 70 schöne Ziele erweitert, die es lohnt aufzusuchen.