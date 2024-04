Szijjártó: Alle Voraussetzungen für den Ausbau der Zusammenarbeit zwischen Ungarn und Aserbaidschan gegeben

Es gibt keine offenen politischen Fragen zwischen Ungarn und Aserbaidschan, so dass alle Voraussetzungen für die Entwicklung der wirtschaftlichen Beziehungen gegeben sind, und beide Regierungen sind entschlossen, dies zu tun, sagte der Außenminister – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Das Ministerium zitierte Péter Szijjártó, der auf einem ungarisch-aserbaidschanischen Wirtschaftsforum in Baku sagte, die krisengeschüttelten Jahre der letzten Zeit hätten bewiesen, dass es die richtige Entscheidung der Regierung gewesen sei, eine strategische Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zu entwickeln. Trotz aller Kritik war Ungarn damit im Vergleich zu anderen Ländern zehn Jahre voraus. Die letzten Jahre zeigten auch, dass sowohl die ungarische als auch die aserbaidschanische Regierung Unternehmen aus dem jeweils anderen Land positiv behandelten, sagte er. Der rekordverdächtige Handelsumsatz von 120 Millionen Euro im vergangenen Jahr habe dies ebenso bewiesen wie die Tatsache, dass sowohl MVM als auch Mol in Aserbaidschan präsent seien und Richter bereits die Dokumente für die Auftragsherstellung von neunzig Medikamenten unterzeichnet habe. Hunland liefert Rinder nach Aserbaidschan, und Hell wird dort bald mit dem Bau einer Fabrik beginnen, fügte er hinzu.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Es werden ernsthafte Vorbereitungen getroffen, um eine ungarische Beteiligung an Eisenbahn-, Straßen- und Krankenhausentwicklungsprojekten sowie an der Wasserwirtschaft zu gewährleisten, und ungarische Unternehmen werden sich am Wiederaufbau einer Siedlung in Berg-Karabach beteiligen, sagte er. Er wies auch darauf hin, dass jedes Jahr zweihundert aserbaidschanische Studenten Stipendien für ein Studium an ungarischen Universitäten erhalten, was eine hervorragende Gelegenheit zur Stärkung der Beziehungen darstellt. Zum finanziellen Hintergrund der Zusammenarbeit sagte er, die Regierung habe einen zentralasiatischen Investitionsfonds eingerichtet, und die Eximbank habe eine Kreditlinie von 50 Millionen Euro eingerichtet, die bei Bedarf um das Dreifache erhöht werden könne. „Unsere Präsenz hier in Aserbaidschan wird immer stärker und damit ist alles für weitere ungarische Geschäftserfolge hier gegeben“, sagte er. „Wir haben hier unter anderem die besten ungarischen Unternehmen aus den Bereichen Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie, Gesundheitswesen, Informations- und Kommunikationstechnik und Wasserwirtschaft, die zur Zusammenarbeit bereit sind“, fügte er hinzu.