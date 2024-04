Jazzfestival in Budapest

Das Budapester Jazzfest erwartet vom 27. April bis 16. Mai Besucher aus aller Welt. Das Festival findet in ganz Budapest statt: in Konzertsälen, Clubs und auf öffentlichen Plätzen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Es wird von einer Stiftung organisiert, um das Programm so bunt wie möglich zu gestalten sowie möglichst viele gemeinsame Produktionen zwischen ungarischen und ausländischen Künstlern zu verwirklichen. „Denn wir glauben, dass dies der beste Weg ist, um den Besten des Genres in unserem Land die Chance zu geben, auf Bühnen jenseits der Grenzen aufzutreten und endlich eine starke internationale Präsenz zu bekommen”, heißt es auf der Website des Festivals. In diesem Sinne sind auf dem Jazzfest Musiker mit großem Namen ebenso zu finden wie Newcomer. Am 7. Mai sind beispielsweise „Bill Evans & The Vansband all Stars” im Erkel Theater und am 13. Mai Roberto Fonseca im Erkel Theater zu sehen und zu hören. Das ausführliche Programm: jazzfestbudapest.hu.