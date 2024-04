Magyar fordert auf der Demo in Budapest ein funktionierendes Kinderschutzsystem

Péter Magyar, der Ex-Ehemann der ehemaligen Justizministerin, hat ein funktionierendes Kinderschutzsystem gefordert, „das Kinder tatsächlich schützt“. Bei einer Demonstration vor dem Innenministerium in Budapest verlangte Magyar außerdem, dass sich die Regierung und Innenminister Sándor Pintér, der für das Kinderschutznetzwerk zuständig ist, bei den Kindern entschuldigen, die in einem Waisenhaus in Bicske in Westungarn von Pädophilen missbraucht wurden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Außerdem forderte er den Innenminister auf, in den Ruhestand zu treten, „weil er nicht in der Lage ist, seine Aufgaben zu erfüllen“, zu denen auch die Leitung der Polizei, des Bildungs- und Gesundheitswesens gehört. Magyar sagte, dass das neue Gesetzespaket der Regierung zum Schutz von Kindern nicht dazu beitragen würde, die Probleme zu lösen, und lediglich die Verantwortung auf die Gerichte verlagere. Er zitierte einen Fall von Kindesmissbrauch, der seit acht Monaten bekannt war und bei dem der Verdächtige erst verhaftet wurde, nachdem er in einem Facebook-Post auf den Fall aufmerksam gemacht hatte. Die wirkliche Lösung sei die Schaffung einer Polizeieinheit, die Sexualverbrechen gegen Kinder untersucht, und die Sicherstellung, dass Kinderschutzeinrichtungen nicht unterfinanziert sind. Magyar argumentierte, dass heute nur halb so viele Experten im Kinderschutznetzwerk arbeiten, wie nötig wären.