Das Vertrauen in Ungarn ist ungebrochen, erklärte das Wirtschaftsministerium, nachdem S+P Global Ratings das Investment-Grade-Rating des Landes bestätigt hatte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Ungarns Wirtschaft stehe auf einem stabilen Fundament, was sich im Bericht von S+P und im stabilen Ausblick für das Rating widerspiegele, so das Ministerium. Das Vertrauen in Ungarn sei groß, da alle drei großen Rating-Agenturen das Land in die Kategorie „Investment Grade“ einstuften, so das Ministerium weiter. Die Bewertung Ungarns auf den internationalen Finanzmärkten ist günstig, und das starke Vertrauen der Investoren und Märkte in das Land wird durch erfolgreiche Anleiheauktionen und einen kontinuierlichen Zufluss ausländischer Direktinvestitionen untermauert, so das Ministerium. Zu den Investoren in Ungarn gehören die größten deutschen Automobilhersteller sowie der chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen BYD, der in Ungarn seinen ersten Produktionsstandort in der Europäischen Union errichtet.