Gästeübernachtungen im Juli um 2,0 Prozent gestiegen

Die Zahl der Gästeübernachtungen in gewerblichen und privaten Beherbergungsbetrieben in Ungarn stieg im Juli im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,0 % auf 6.646.000, unterstützt durch einen Anstieg der Buchungen ausländischer Besucher, so das Statistische Zentralamt (KSH) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Zahl der Gästeübernachtungen inländischer Reisender ging um 0,3 % auf 3.861.000 zurück, während die Zahl der Gästeübernachtungen ausländischer Besucher um 5,4 % auf 2.786.000 anstieg. Die Zahl der ausländischen Touristen stieg um 11 % und die Zahl ihrer Übernachtungen um 5,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Besucher aus Deutschland verbrachten im Juli 255.000 Gästeübernachtungen in ungarischen Beherbergungsbetrieben, mehr als jede andere Nationalität. Besucher aus Polen verbrachten 157.000 Nächte in Ungarn und Touristen aus der Tschechischen Republik 142.000. Die Zahl der Gästeübernachtungen von Besuchern aus Asien erreichte 187.000, was einem Anstieg von 8,2 % gegenüber dem Basiszeitraum entspricht. Das beliebteste Reiseziel im Juli war der Balaton mit 2.272.000 Übernachtungen. An zweiter Stelle lag die Hauptstadt mit 1.516.000 Übernachtungen. Die Einnahmen der gewerblichen Beherbergungsbetriebe, zu denen Hotels, Pensionen, Campingplätze, Ferienanlagen und Jugendherbergen gehören, stiegen um 12 % auf 134 Milliarden Forint (341 Mio. EUR).

Das nationale Wirtschaftsministerium kommentierte die Zahlen mit den Worten, der Tourismussektor habe im Juli „besser abgeschnitten als je zuvor“, und verwies auf die mehr als 6,6 Millionen Gästeübernachtungen, die im Vergleich zum gleichen Monat des Jahres 2023 um 2 % gestiegen sind. Die Zahl der ausländischen Touristen stieg im vergangenen Monat um 11 % auf 1 Million und die Zahl der Übernachtungen um 5,4 % auf 2,8 Millionen, wie das Ministerium in einer Erklärung mitteilte. Es wies auf „eine starke Leistung des Sektors für das gesamte bisherige Jahr“ hin und bemerkte einen jährlichen Anstieg der Gästezahl um 10,6 %, d. h. 9,9 Millionen Gäste, in allen gewerblichen Beherbergungsbetrieben im Zeitraum von Januar bis Juli. Die Einnahmen der Beherbergungsbetriebe stiegen in diesem Zeitraum um 14,2 % auf 553,1 Milliarden Forint, so das Ministerium. Der Tourismussektor trägt mehr als 10 % zum ungarischen BIP bei und bietet direkt und indirekt 400.000 Menschen einen Arbeitsplatz.