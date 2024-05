Bóka unterzeichnet Vereinbarung über strategische Partnerschaft mit AmCham Hungary

Der für europäische Angelegenheiten zuständige Minister János Bóka hat im Namen seines Ministeriums ein strategisches Partnerschaftsabkommen mit der AmCham Hungary, der amerikanischen Handelskammer in Ungarn, unterzeichnet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Bóka erklärte auf Facebook, das Abkommen solle sicherstellen, dass die direkten Konsultationen zu immer hochwertigeren und wirksameren Rechtsvorschriften führen, die den Lebensumständen und dem öffentlichen Leben in den Bereichen, die in den Zuständigkeitsbereich des Ministers fallen, gut angepasst sind. Der ungarische Ratsvorsitz hat vom Europäischen Rat die Ermächtigung erhalten, einen neuen europäischen Wettbewerbspakt vorzubereiten, sagte er. Ein wettbewerbsfähiges Europa sei ohne den Beitrag der Wirtschaft nicht möglich, fügte er hinzu. Der Ratsvorsitz wird einen kontinuierlichen Dialog über die Notwendigkeit einer europäischen Industriepolitik führen und darüber, wie der grüne Übergang so umgesetzt werden kann, dass er die europäische Industrie tatsächlich grüner macht, anstatt ihr zu schaden. Die Verringerung des durch EU-Vorschriften verursachten Verwaltungsaufwands, detaillierte Studien über die Auswirkungen von Rechtsvorschriften und eine wirksame Konsultation der Wirtschaftsakteure seien wichtig, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken, sagte er.