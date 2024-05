Ungarn strebt weiterhin eine enge Zusammenarbeit mit der FAO an

Ungarn strebt nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums weiterhin eine enge Zusammenarbeit mit der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) an – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Während seiner bevorstehenden EU-Ratspräsidentschaft plane Ungarn, die Bedeutung der Verringerung der Lebensmittelverschwendung und der Armut, die in verschiedenen Teilen der Welt immer noch herrsche, hervorzuheben, so das Ministerium in einer Erklärung unter Berufung auf Landwirtschaftsminister István Nagy, nachdem er den stellvertretenden FAO-Generaldirektor Viorel Gutu getroffen hatte. Nagy beglückwünschte Gutu zu seiner kürzlich erfolgten Ernennung und fügte hinzu, dass es für Ungarn sehr wichtig sei, dass die FAO ein regionales Zentrum in Budapest unterhalte, und er versprach, die bestehende Zusammenarbeit weiter zu verstärken. Im Rahmen der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft wird im Oktober in Zusammenarbeit mit dem FAO-Regionalbüro für Europa und Zentralasien eine hochrangige internationale Konferenz zum Thema Lebensmittelverschwendung stattfinden, hieß es in der Erklärung. Der Minister sagte, Ungarn habe einen beträchtlichen Beitrag zur Hilfe für Afrika geleistet, indem es die Bemühungen zur Beendigung der Migration unterstützt habe, und er merkte an, dass Ungarn über das Welternährungsprogramm Getreide nach Afrika geschickt habe. Zum Thema Bildung sagte Nagy, dass junge Menschen, die dank eines FAO-Stipendiums einen Abschluss machen, auch zu Hause Unterstützung erhalten sollten, da sie über international wichtige Kenntnisse und Erfahrungen verfügten.