MOL unterzeichnet strategische Partnerschaft mit libyscher NOC

Das ungarische Öl- und Gasunternehmen MOL hat eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der libyschen National Oil Corporation (NOC) unterzeichnet, teilte MOL am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die in Budapest unterzeichnete Absichtserklärung sieht eine Zusammenarbeit der beiden Unternehmen in den Bereichen Kohlenwasserstoffexploration, Rohölhandel sowie Technologie und Innovation vor, so MOL. MOL-CEO Zsolt Hernádi erklärte, die Diversifizierung der Quellen sei von entscheidender Bedeutung. Solche Partnerschaften stärkten die Widerstandsfähigkeit der Region und könnten Europa dabei helfen, einen Weg zur Wettbewerbsfähigkeit zu finden, anstatt nur verschiedene Formen der Energieabhängigkeit auszutauschen, sagte er.

Hernádi sehe in der Vereinbarung auch eine Chance für internationale Expansion, die für beide Seiten einen Mehrwert schaffe, fügte er hinzu. Um sein strategisches Ziel zu erreichen, beabsichtige MOL, sein internationales Portfolio zu stärken und strebe den Aufbau neuer strategischer Partnerschaften an, teilte das Unternehmen mit.