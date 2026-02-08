Regierung unterzeichnet strategisches Kooperationsabkommen mit der Dreher Brauerei

Die Regierung hat am Freitag ein strategisches Kooperationsabkommen mit der in Budapest ansässigen Dreher Brauerei unterzeichnet, teilte das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Handel mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Minister für auswärtige Angelegenheiten und Handel, Péter Szijjártó, sagte, dass ein Investitionsprogramm in Höhe von 100 Milliarden HUF, das derzeit bei Dreher durchgeführt wird, die Bierherstellung im 10. Bezirk der Hauptstadt „auf die nächste Stufe heben” werde. Die Dreher Brauerei sichere den Lebensunterhalt von 8.500 ungarischen Haushalten, während 86 % ihrer Lieferanten lokale KMU seien, fügte er hinzu. Die Dreher Brauerei, die sich heute im Besitz des japanischen Unternehmens Asahi befindet, blickt auf eine 170-jährige Geschichte zurück. Das strategische Kooperationsabkommen ist das 103. Abkommen, das die Regierung mit Unternehmen unterzeichnet hat.