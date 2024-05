Erlebnispark Fenékpuszta

Die einstige Meierei der Festetics in der Fenékpuszta liegt 6 Kilometer südlich von Keszthely und wurde mit Hilfe bedeutender EU-Fördermittel zu neuem Leben erweckt.

Das fast 300 Jahre alte Anwesen wurde 1739 von der Familie Festetics mit dem Ziel gekauft, ein Gut zu gründen. Im gleichen Jahr begann unter der Leitung von Graf Kristóf Festetics der Bau der Stallungen, der Wohnhäuser und der Kurie für die Mitarbeiter. 1797 siedelte György Festetics das Gestüt Szentai in der Fenékpuszta an, das in der Folgezeit zahlreiche preisgekrönte Rennpferde hervorbrachte. Ab 1807 bildete das von Graf György Festetics gegründete Georgikon in Keszthely auch Gestütsmeister und Pferdepfleger aus. Sein Sohn László spendete große Geldbeträge für den Pferderennsport in der Reformzeit und kaufte die ersten Araber-Pferde für sein Gestüt bei Keszthely. In der Fenékpuszta wurden aber nicht nur Pferde gezüchtet, sondern auch Ackerbau betrieben, sowie Schafe und Rinder gehalten. Die hiesigen ungarischen Graurinder trugen zur Versorgung der österreichisch-ungarischen Armee bei.

Die nun wieder auferstandene Meierei der Festetics ist ein Veranstaltungsort und beherbergt in den ehemaligen Stallungen ein Museum. Die interaktiven Ausstellungen versetzen den Besucher in das goldene Zeitalter der Pferdezucht und des Pferderennsports von Ungarn. Die historische Bedeutung der Fenékpuszta wird durch archäologische und architektonische Überreste aus verschiedenen Epochen unterstrichen. Auch eine römische Festung auf 15 Hektar Fläche wurde hier entdeckt.