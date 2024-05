Navracsics: Budapest und die Agglomeration können sich nicht ohne einander weiterentwickeln

Budapest und die Region außerhalb der Hauptstadt können nicht ohne einander vorankommen, sagte Tibor Navracsics, der Minister für öffentliche Verwaltung und regionale Entwicklung, auf einer Konferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auf der Veranstaltung, die sich mit der städtischen Entwicklung in den ersten 20 Jahren der ungarischen EU-Mitgliedschaft befasste, argumentierte Navracsics, dass ein Teil des Budapester Ballungsraums „praktisch in die Hauptstadt eingebettet“ sei und es daher von entscheidender Bedeutung sei, die Zusammenarbeit zwischen beiden Regionen zu fördern. Obwohl Ungarn den Rückstand gegenüber dem Rest der EU aufgeholt habe, seien die regionalen Ungleichheiten in den letzten 20 Jahren gewachsen, so Navracsics. Budapest sei die führende Region in Bezug auf das Pro-Kopf-BIP, gefolgt von den Regionen Mittel- und Westtransdanubien, während Nordungarn, Südtransdanubien und die nördliche und südliche Tiefebene etwa 50 % des EU-BIP auf sich vereinen, sagte er auf der von seinem Ministerium, dem Ungarischen Wirtschaftsverband und dem Verband der lokalen Gebietskörperschaften (MÖSZ) organisierten Konferenz. Navracsics sagte, die in vielen westeuropäischen Ländern zu beobachtende Konjunkturabschwächung bedrohe die Wettbewerbsfähigkeit und fügte hinzu, dass die Entwicklungspolitik auch auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit ausgerichtet sein sollte.

Gergely Karácsony, der Bürgermeister von Budapest, sagte, dass der Stadt immer vorgeworfen werde, „überentwickelt“ zu sein, dass sie aber mit Städten wie Bratislava, Wien und Warschau konkurrieren müsse. Er rief dazu auf, die Zusammenarbeit zwischen Budapest und seinem Ballungsraum zu intensivieren, und nannte als positives Beispiel die Vereinbarung über die gegenseitige Nutzung von Stadt- und landesweiten Fahrkarten für den öffentlichen Verkehr. „Das System ist billiger und transparenter, und das ist es, was wir brauchen“, sagte er. Karácsony sagte, dass die Entwicklung eines gemeinsamen öffentlichen Dienstleistungssystems mit der Agglomeration ein grundlegendes Interesse für Budapest sei.