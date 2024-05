Internationale Militärübung in Pápa

Die internationale Militärübung Swift Response 2024 in Pápa, im Nordwesten Ungarns, soll Schnelligkeit und Einsatzfähigkeit demonstrieren, sagte der stellvertretende Kommandant des Luftwaffenstützpunkts Pápa am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Swift Response 2024 ist Teil einer übergeordneten NATO-Übung, an der rund 4.500 Soldaten teilnehmen, sagte Oberstleutnant Lajos Turzó auf einer Pressekonferenz. Sie wird unter der Leitung der deutschen Division organisiert. An der Übung in Ungarn nehmen deutsche und niederländische Soldaten teil, die dann an einer Fallschirmjägerübung in der Nähe von Turda (Torda) und Cincu (Nagysink) in Zentralrumänien teilnehmen werden.