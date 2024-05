Industrieproduktion in Ungarn im März um 10,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken

Die Industrieproduktion in Ungarn ist im März auf Jahresbasis um 10,4 % und arbeitstäglich bereinigt um 2,8 % gesunken, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) am Mittwoch in einer zweiten Auswertung der Daten mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Im Vergleich zum Vormonat sank die Produktion saison- und arbeitstäglich bereinigt um 3 %, so das KSH. Die Produktion schrumpfte in allen Sektoren des verarbeitenden Gewerbes, am stärksten im Maschinenbau, heißt es in dem Bericht.