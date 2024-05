Orbán: Die Gewalt muss aufhören!

„Die Gewalt muss aufhören! Wir müssen am 9. Juni für den Frieden wählen gehen!“ erklärte Ministerpräsident Viktor Orbán auf Facebook – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán sagte, dank des Regierungswechsels in der Slowakei habe sich das Land auf den Weg gemacht, sich für den Frieden einzusetzen. Dies sei eine große Hilfe für Ungarn gewesen und „jetzt wurde dieser Prozess gestoppt, durchschossen“. „Ein linker Aktivist hat einen Anschlag auf den slowakischen Premierminister verübt. Robert Fico hat seine Arbeit in den wichtigsten Monaten aufgegeben. Wir vertrauen darauf, dass er sich erholt, aber jetzt müssen wir allein für den Frieden kämpfen“, fügte er hinzu. „Von jetzt an müssen wir allein kämpfen, mit doppelter Kraft. Die Europawahl hat eine größere Bedeutung als je zuvor“, sagte Orbán.

