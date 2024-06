Ungarn: Hitzewarnung ab Mittwoch ausgegeben

Der Landesamtsarzt hat für die Zeit von Mittwochfrüh bis Samstagmitternacht eine Hitzewarnung dritten Grades ausgerufen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Hitzewarnung ist mit dem Ratschlag verbunden, viel zu trinken, die Sonne in den Mittagsstunden zu meiden und sich im Schatten aufzuhalten, teilten das Nationale Zentrum für öffentliche Gesundheit (NNGYK) und die Katastrophenschutzbehörde OKF in einer Erklärung mit. Während der Hitzewarnung sollten die Menschen einen Hautschutz tragen, sich wenn möglich in klimatisierten Räumen aufhalten und körperliche Anstrengungen während der heißesten Stunden des Tages vermeiden, hieß es in der Erklärung, die vor allem ältere Menschen, Kinder und Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor Gefahren warnt.