Ungarischer Eishersteller Bester in internationaler Rangliste

Der Verband der italienischen Speiseeishersteller hat einen Ungarn an die Spitze der Gelato-Festival-Weltrangliste 2024 gewählt, wie die Organisatoren am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Rom bekannt gaben – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ádám Fazekas von der Budapester Konditorei Fazekas hatte den Gelato Festival World Masters Wettbewerb 2021 gewonnen und war 2022 Zweiter der Weltrangliste. Auf der Pressekonferenz wurde den Teilnehmern das Himbeer-Pistazien-Eis des ungarischen Meisters angeboten, aber es waren mehrere seiner Kompositionen, die ihm den ersten Platz im Wettbewerb eingebracht hatten. Der internationale Wettbewerb wird seit 2011 jährlich veranstaltet, und die aus mehreren hundert Experten bestehende Jury hat seither die Kreationen von über 8.000 Eismachern verkostet. In diesem Jahr nahmen über 1.200 Teilnehmer aus Europa, Nordamerika, Afrika und Asien an der Veranstaltung teil.