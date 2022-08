Ungarn: Hitzewarnung der höchsten Stufe für Mittwoch bis Freitag ausgegeben

Die Landesamtsärztin hat auf der Grundlage einer Vorhersage des Wetterdienstes und der Empfehlung des Nationalen Gesundheitszentrums (NNK) für den Zeitraum von Mittwoch bis Freitag um Mitternacht eine Hitzewarnung der höchsten Stufe ausgesprochen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das NNK und die nationale Katastrophenschutzbehörde warnten am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung, dass extrem heißes Wetter den Körper zusätzlich belastet und zu Müdigkeit führen kann. Sie empfehlen, sich viel auszuruhen und schwere körperliche Arbeit zu vermeiden, ebenso wie ausgedehnte sportliche Aktivitäten wie Joggen und Radfahren während der heißesten Zeit des Tages zu unterlassen. Auch die Autofahrer wurden vor den ungünstigen Auswirkungen extremer Hitze gewarnt. Eine Hitzewarnung der höchsten Stufe 3 wird ausgegeben, wenn die Durchschnittstemperatur an drei aufeinanderfolgenden Tagen 27 Grad Celsius erreicht.